Per quan està prevista la inauguració de l'ampliació del Gran Jonquera Outlet?

En plena pandèmia vam treballar molt redactant projectes i fent licitacions. Vam començar les obres ara fa gairebé un any, el novembre del 2021, i van a un bon ritme. La idea és que l'abril, o el maig, del 2024, es podrà fer la inauguració.

Què suposarà aquesta ampliació?De què estem parlant?

Estem parlant d'uns 20.000 metres quadrats més d'exposició de venda i unes 40 botigues més.

I en xifres de clients?

Si aquesta pregunta se m'hagués fet fa deu anys, el 2013, quan vam obrir la primera part, en cap moment hauria dit que tindríem cinc milions i mig de visites. Ara, no vull dir xifres. Però que això que estem fent serà «guapo» i amb marques importants; tindrà una tirada i molts visitants. Segur. Quants? No ho sé, no vull dir xifres. Però funcionarà molt bé, n'estic convençut.

Què aporta l'existència de l'Outlet a la Jonquera?

La Jonquera era un poble conegut per la duana, pel contraban, per quan enganxaven algú amb droga... Ara, en aquests moments, la Jonquera està situada ja no en el mapa gironí, sinó en el català i espanyol com un punt comercial i logístic molt important. Ara ja tenim un 25 o un 30% clients que no són francesos, tenim molts busos que venen de Barcelona que van cap a Carcassona o Narbona i que paren aquí. L'Outlet és molt conegut.

L'activitat econòmica de la Jonquera genera molts impostos. Bastants més del que retorna en inversions, oi?

A la Jonquera hi ha catorze o quinze benzineres, el tema del tabac, la venda de begudes alcohòliques... Tot això són molts diners en impostos especials. El que aporta la Jonquera és una barbaritat, si ho comptem amb el que rep. Els polítics no miren pel que aportes, sinó pels vots que tens. I aquí uns 3.100 habitants. Molt pocs vots, perquè els hi importem.