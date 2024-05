Santi Vila: d'alcalde convergent de Figueres i conseller de Junts a donar suport a Salvador Illa

L'exalcalde de Figueres i conseller de la Generalitat en els governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont, Santi Vila, dona suport a Salvador Illa de cara a les eleccions d'aquest diumenge. Des de fa anys, Vila s'ha anat allunyant de l'espai convergent i de les idees polítiques de Puigdemont, amb qui sempre ha tingut una bona relació personal, i ara ha fet el pas adherint-se a la plataforma de suport al cap de llista del PSC.

L'adhesió de Santi Vila va ser confirmada pel PSC el mateix dia que la d'un altre exconseller de Junts, Miquel Sàmper, que hauria estat la persona clau en el mediàtic "fitxatge" del Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per al possible futur govern d'Illa. A banda de Vila i Sàmper, entre els signants de la plataforma hi ha la directora de cinema Isabel Coixet, el dissenyador Javier Mariscal, el cantautor Joan Manuel Serrat, el presentador televisiu Jorge Javier Vázquez, l'economista i exdiputat Josep Maria Bricall, la catedràtica i exsenadora Victòria Camps, i els actors Núria Espert, Abel Folk, Roger Pera, Josep Maria Pou o l'actriu Mònica Randall. "Volem un govern que vagi per feina, que afronti els problemes que han estat ignorats, que sigui capaç de fer bé allò que s'ha fet malament, que practiqui la col·laboració estreta amb totes les administracions, especialment amb els Ajuntaments", subratlla el manifest de la plataforma.

Regidor a l'Ajuntament de Figueres des de 1999 i diputat des del 2006, Santi Vila va arribar a l'alcaldia de Figueres l'any 2007. Càrrec que va ocupar fins al 2012 quan va fer el salt a la Generalitat. En el govern català, el polític figuerenc va ser conseller de Territori i Sostenibilitat del 2012 al 2016 del Govern d'Artur Mas; conseller de Cultura del 2016 al 2017 i conseller d'Empresa i Coneixement el 2017 de l'executiu de Carles Puigdemont.

La decisió de Santi Vila arriba després que, en aquestes eleccions, un altre històric exalcalde convergent de l'Alt Empordà, Josep Maria Guinart de l'Escala, s'hagi incorporat a les llistes del PSC com a número 10 per Girona.