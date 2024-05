Cadaqués enriqueix el seu parlar amb una campanya de paraules ensucrades

Jonell, en lloc de genoll; vestruç/a, per dir ximplet; esbardufar, en comptes de renyar; marrofi és un terròs de sucre, escarquillat/da, una persona eixerida, i ix! una expressió que denota sorpresa. Cadaqués té una llengua molt rica que enamora i, per a promocionar-la, la Societat l’Amistat va utilitzar aquestes paraules en una campanya d’èxit l’estiu passat i que enguany arriba a la segona edició. Vint-i-cinc bars i restaurants repartiran sucres amb paraules cadaquesenques i el seu significat.

La junta de l’entitat ha convertit aquesta iniciativa, tan dolça com necessària, en una eina per a promoure una llengua que té característiques fonètiques, morfològiques i sintàctiques que la configuren com una llengua diferenciada de les parles veïnes, segurament a causa de la seva situació geogràfica, que manté la vila aïllada entre muntanyes i davant de la mar. El president de la Societat, Àngel Juárez, explica que «hem triat sis paraules noves, però encara no les tenim definides. La iniciativa va sorgir l’any passat arran d’un programa del qual també formem part, juntament amb l’Ajuntament de Cadaqués, anomenat Gent Salada, amb els nens de l’escola: els portem a la ràdio, se’ls diuen paraules en català estàndard i les han de traduir al cadaquesenc o viceversa, i arran d’això vam decidir iniciar aquesta campanya».

L’equip de Ses Cuculles del programa ‘Gent Salada’. / Empordà

Una campanya necessària

«La campanya Paraules de sucre va ser un èxit rotund l’any passat, hi havia gent que venia aquí perquè les volia col·leccionar, i es van esgotar. Ara fem una segona tanda amb sis paraules noves i donem l’oportunitat als bars perquè facin la comanda». L’objectiu és enriquir el llenguatge: «Procurem que siguin paraules que només s’utilitzin aquí i que encara estiguin vives, busquem que siguin exclusives del nostre parlar. La pretensió final és donar a conèixer el nostre parla i als turistes els fa gràcia i pregunten què és vestruç o escarquillada, per exemple».

Les paraules de la segona campanya es podran trobar darrere del taulell dels establiments cadaquesencs a partir del 30 de juny: farem més de 30 caixes amb 1.500 sobres de sucre que arribaran en plena època turística.

L’equip de Sa Freu del programa ‘Gent Salada’. / Empordà

Els sobres de sucre s’han convertit, reitera Juárez, en una peça de col·leccionista i, abans fins i tot d’iniciar la segona campanya, ja ens parlen de la tercera, remarca el president. La iniciativa va rebre el suport unànime dels 400 socis de la Societat, ja que la junta s’ha implicat molt en el tema de preservar la parla del poble: «Des de Perafita fins a baix defensen el català, i aquí defensem el cadaquesenc per tal que no hi hagi cap retrocés». La realitat és que molts nens el perden quan marxen del poble, també es perd a la universitat i quan tornen al poble el recuperen inconscientment.

Amb aquestes paraules volen garantir que la seva parla no es perdi. En aquesta línia va sorgir el programa Gent Salada, organitzat per la Societat, amb el suport de l’Ajuntament i l’Escola, que forma els equips amb alumnes de 4t, 5è i 6è. Davant qualsevol dubte, expliquen: «Ens basem en el llibre d’Ernesta Sala, qui va fer la seva tesi doctoral sobre el cadaquesenc als anys 80».