L'Alt Empordà de Peralada se salva a Tercera Catalana amb el favor del Sant Pere Pescador

L'Alt Empordà de Peralada continuarà a Tercera Catalana després d'assolir la permanència a l'última jornada de lliga tot i no dependre d'ell mateix. El filial del Peralada necessitava, aquest diumenge, una carambola per salvar-se: guanyar al Mont-ras i que el Pals, que tenia a tres punts per sobre, perdés contra el Sant Pere Pescador.

Els dos partits han somrigut als interessos dels nois que entrena Manel Cabezos. L'Alt Empordà de Peralada s'ha desfet del ja descendit Mont-ras (3-1) i el Sant Pere Pescador li ha donat un cop de mà guanyant a Pals (0-2).

D'aquesta manera, els peraladencs eviten l'última plaça de descens i el Pals, amb qui té el goal average a favor, acompanyarà el Mont-ras, Empuriabrava-Castelló B i Viladamat a Quarta Catalana.