Espectacular i excepcional nit d'aurora boreal en el cel de l'Empordà

A l'Empordà estem acostumats a viure en directe els cels rogents del sol ponent quan s'acosten tramuntanades, però ja no és tan corrent veure en directe aurora boreal de colors llampants. Això és el que ha passat aquesta nit de divendres, un espectacle celestial causat per la tempesta magnètica d'origen solar que els experts consideren molt poc habitual i que té els seus precedents en el mateix fenomen ocorregut vint-i-un anys enrere. Les imatges captades per Pere Guerra de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà ho diuen tot. El cel acolorit s'ha pogut veure des de tots els punts del territori, tant des de terra endins com a primera línia de mar. Tot fa pensar que l'espectacle es podria tornar a repetir aquesta pròxima nit, si és clara i neta de núvols.