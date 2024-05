«Fitxar pel Barcelona Dragons em permet jugar la lliga europea i créixer com a jugador»

El quarterback jonquerenc de 19 anys Guillem Llinares ha fitxat pel Barcelona Dragons, que ara té la seu a Badalona i amb qui a finals de maig debutarà a la lliga europea. Willy, com el coneixen, va provar el futbol americà quan va anar a estudiar als Estats Units.

Com arriba un jugador de la Jonquera al Barcelona Dragons de futbol americà?

Quan era petit vaig descobrir què era el futbol americà i també tenia el somni d’anar un any sencer als Estats Units. Quan hi vaig anar, per estudiar, no m’ho vaig pensar en poder jugar-hi. I, quan vaig tornar, havia comprovat que m’encantava i vaig buscar un equip per Girona. Vaig trobar els Ducs de Platja d’Aro, amb qui continuo jugant, per segona temporada. I, aquest hivern passat, vaig anar a provar amb el Barcelona Dragons i em van fitxar.

Fitxar pels Dragons és un pas endavant a la seva carrera. Què li proporcionen?

Tinc un contracte professional i a la universitat puc tenir més facilitats. Em proporcionen un pis a Barcelona, un salari i poder viatjar amb l’equip. Però, sobretot, em permet viure l’experiència de jugar a la lliga europea i de poder créixer com a jugador.

Quan debutarà a la lliga europea (European League of Football)?

És una lliga que es juga a l’estiu, entre finals de maig i setembre, i la puc intercalar amb la lliga catalana amb el Ducs.

D’on són els rivals?

Juguem a la divisió central i ens enfrontarem a rivals de Suïssa, Àustria, Milà, Berlín, Stuttgart, Múnic i Madrid.

"Espero que tinguem les mateixes ganes i entusiasme que la gran època dels Dragons"

Quines aspiracions tenen?

Si arribem al play-off seria un gran assoliment. Hi ha molts jugadors nous, entre els quals jo.

D’on són els companys?

Som una seixantena de jugadors i en poden convocar una cinquantena. La majoria són espanyols i catalans i també hi ha cinc americans i un anglès, alemany, austríac, francès...

Què queda d’aquell Barcelona Dragons que al voltant dels 2000 era un referent mundial i jugava a l’Estadi de Montjuïc?

En aquella època encara no havia nascut, però sé que jugava a una lliga amb rivals de tot el món i que la van guanyar. Espero que ara quedin les mateixes ganes de jugar i entusiasme d’aquella gran època i que es torni a guanyar una altra gran copa a Catalunya. Ara, jugarem a l’estadi de futbol del Badalona. Els últims anys havien jugat a Reus i a Terrassa.

Guillem Llinares, dies enrere al camp de futbol de La Jonquera. / JOSEP RIBAS

Juga de «quarterback». Quines tasques té?

Ser el líder de l’ofensiva, manar a les jugades i comunicar a dins el camp el que diu l’entrenador. Ets l’únic jugador, a part del center, que toca la pilota a cada jugada i l’únic que fa passades a davant.

Què el va encuriosir del futbol americà per enganxar-s’hi?

Els esports sempre m’han agradat. Quan era petit vaig veure un videojoc de futbol americà (Madden NFL 19) que estava d’oferta, el vaig provar i em va agradar molt. I després vaig començar a veure partits i resums de veritat.

Als Estats Units el van nomenar com un dels millors xutadors del futbol americà escolar de l’Estat d’Alabama.

Sí, vaig estar molt content, era el meu primer any. Jugava de receptor en molts partits i al final em van situar de quarterback. Però el que em va fer destacar va ser de kicker. Allà, no juguen tant a futbol com aquí i no saben xutar pilotes. I que jo hagués jugat 15 anys a futbol em va ajudar molt.

"Haver jugat 15 anys a futbol em va ajudar a destacar com a ‘kicker’ a la lliga escolar dels Estats Units"

A on havia jugat a futbol?

A La Jonquera, fins a infantil. Després vaig anar al Peralada i més tard al Figueres. Jugava de central, principalment, i també de pivot i de lateral.

Entre el futbol i el futbol americà amb què es queda?

Amb el futbol americà. El futbol m’agrada molt, però l’americà està per sobre del que estimo el futbol.

Qui és el seu referent en l’àmbit europeu i mundial?

En l’àmbit europeu no tinc cap referent perquè aquí el futbol americà és força nou i està creixent. Però en l’àmbit americà em quedo amb Tom Brady, és el millor de tots els temps i ha guanyat set anells de la Super Bowl.

"Somio a poder arribar a la NFL i guanyar la Super Bowl. El meu ídol és Tom Brady"

Quin és el seu somni en el futbol americà?

Com que somiar és gratis, poder arribar a la NFL i guanyar la Super Bowl. Sé que és molt difícil, però tant de bo vagi donant passes per aconseguir-ho.

Què està estudiant?

CAFE (Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport), a Girona. Soc un fanàtic dels esports i vull dedicar la meva vida a l’esport. Tant de bo sigui com a atleta, però, sinó com a entrenador o com a professor.

L’última. Per què li diuen Willy?

M’ho diuen des de petit. A l’equip de futbol de la Jonquera érem dos Guillems. I com que els meus pares tenen una acadèmia d’anglès, em van començar a dir Willy.