Gosbi deixa de ser el patrocinador del Girona

El Girona i Gosbi han fet oficial aquest matí que finalitzen el seu acord de col·laboració. D'aquesta manera, l'empresa altempordanesa d'alimentació d'animals de companyia, que ha estat el patrocinador principal durant les darreres tres temporades, es desvincula totalment del club de Montilivi, després de decidir no renovar el vincle que els unia.

Així ho han explicat el Girona i Gosbi a través d'un vídeo en què es mostra el camí que han recorregut plegats, des de Segona Divisió fins a la històrica classificació dels de Míchel a la Champions. "Hem crescut junts, travessant fites que un dia van semblar impossibles. Com ens hem divertit...", comenten.

Durant aquestes tres últimes temporades, Gosbi ha vestit les equipacions del primer equip masculí i també les dels equips de l'Acadèmia, Futbol Femení, Genuine i Veterans, a més de la roba d'entrenament.

La sortida de Gosbi com a patrocinador de l'entitat blanc-i-vermella a priori no ha d'incidir en la Canya, la gossa oficial del Girona, que continuarà passejant per la gespa de Montilivi en la prèvia dels partits de l'equip. De la mateixa manera, es mantindrà l'aposta pel carnet de soci animal. El Girona es va convertit l'any 2022 en el primer club pet friendly del món.