«Intento que la guitarra no se senti acomplexada pels grans compositors»

El Carnegie Hall de Nova York, el Concertgebouw d’Àmsterdam, el Konzerthaus de Viena, la Sala Tchaikovsky de Moscú, el King’s Place de Londres o el Teatro Real de Madrid i el Palau de la Música Catalana, a Barcelona, són alguns dels escenaris que han acollit Rafael Aguirre (Màlaga, 1984) al llarg de la seva trajectòria. El dimarts 6 d’agost actua, per primer cop, a la Basílica de Castelló d’Empúries, dins el Mediterranean Guitar Festival, amb un programa que busca connectar cultures.

Amb setze anys, Rafael Aguirre va debutar per la porta gran: amb una gira llarga, d’una vintena de concerts, pel Marroc. D'ençà aleshores, aquest prestigiós guitarrista clàssic acumula molts concerts a l'agenda, molts èxits assolits arreu del món, vint-i-cinc anys de trajectòria transmetent l’amor per un instrument versàtil, però difícil de dominar.

Com li neix aquesta vocació per la música i la guitarra?

Vaig començar molt petit, als set anys, a estudiar solfeig. Als vuit, la guitarra. Va ser un procés normal compaginant el col·legi amb el conservatori on vaig fer algun concert i audició, fins als catorze anys que la cosa es va posar més seriosa. Ja em vaig presentar al meu primer certamen de guitarra i vaig poder tocar per a persones fora de l’àmbit del conservatori. Allà ja em van dir que els havia impressionat molt el que havia fet. Només van ser sis minuts, no va ser massa, però que em podia plantejar seriosament dedicar-m’hi en un futur si continuava treballant perquè això és semblant a l’esport: t’hi has de dedicar diariament molt i, a més, ningú et garanteix res.

Per què escull la guitarra?

O ella em va escollir a mi. Les coses per què passen a la vida? Què escollim i què no? La línia és tan fina que costa diferenciar-la. A mi m’agradava molt el futbol, el tenis, jugar al carrer i els videojocs. Era un nen molt de jugar i em van ficar al conservatori. Vaig escollir la guitarra per eliminació. El meu germà gran ja havia començat a estudiar piano. Jo sóc de Màlaga, però aleshores vivíem a trenta quilòmetres, a Mijas, on hi havia una Casa de la Cultura on s’ensenyava música, però només s’oferia piano i guitarra. Pensant que no em volia barallar amb el meu germà, vaig agafar la guitarra ràpidament. No tenia ni idea què era un concertista de guitarra, ni molta cultura musical. Em sonaven Beethoven i Mozart, però molt vagament, i això que a casa s’escoltava molta música.

Una elecció que l’ha marcat.

Sí, i en molts sentits perquè no és el mateix tocar el piano que la guitarra, per res. El mercat que hi ha a escala mundial si ets pianista és molt més gran per una raó històrica: els tres grans compositors -Bach, Mozart i Beethoven- van escriure per piano i no per guitarra. És veritat que la guitarra, com a instrument popular, fora de la música clàssica, és potser el més fort. I, també, que la guitarra té alguna cosa que connecta amb tots els pobles, una connexió molt íntima i profunda, fins i tot, en el país més llunyà, que ha fet que jo pugui tocar una melodia d’aquell país i la gent s’emociona. És un instrument molt carismàtic, però també és molt antinatural tocar música clàssica en guitarra perquè és molt difícil. En qualsevol instrument pots tocar tan sols una sola veu a la vegada i la guitarra i el piano són els únics que poden ser diverses veus, però en el piano tens dues mans i en la guitarra una i una sèrie de característiques que la fa molt difícil. Ho has de tocar tot a la guitarra i, en canvi, si toques el violí o el clarinet es reparteixen melodia, acompanyament. És un instrument molt sexy i atractiu, però els grans compositors han preferit escriure per altres perquè és quasi imprescindible saber-lo tocar una mica per entendre quina música li pot anar bé o no per la seva característica idiomàtica i idiosincràsia. Amb el piano pots tocar el que sigui i en la tonalitat que vulguis, però la versatilitat de la guitarra és difícil de superar. Pots tocar un blues, una buleria, una obra clàssica o una cançó pop. I no sé què és millor, si tocar els grans mestres o aquest so que embruixa la gent. Tot fa falta.

Vostè ho ha fet arreu del món.

Uns cinquanta països i les vivències han estat tan fortes que són difícils de descriure i que la gent cregui el que he viscut. Podria fer un llibre.

I recordar actuacions memorables com la de l’estiu passat a la sala Concertgebouw d’Amsterdam.

És una sala única que has de baixar una escala molt llarga amb escalons força separats i has de practicar. És més difícil que els Òscars (riu). És considerada una de les tres millors acústiques del món. Recomano a tothom que pugui anar-hi. La música sona molt forta, molt expressiva, és una experiència única.

També ho podríem dir de la Basílica de Castelló d’Empúries on actuarà el dimarts 6 d’agost. Quin programa ha preparat?

De petit, no m’agradava la música clàssica, m’avorria molt. M’agradava el format petit, les cançons de tres minuts. La clàssica la veia massa complicada i solemne. Un dia, devia tenir entre tretze i setze anys, vaig sentir un amor fulminant escoltant un disc del pianista argentí Daniel Barenboim tocant Beethoven. A partir d’aleshores em vaig posar com un boig a escoltar música clàssica, em vaig tornar obsessiu. Vaig veure la música clàssica com si fos l’Amazònia pujat en un helicòpter i em vaig preguntar on era la guitarra i què podia fer jo. En el programa que presento a Castelló intento que la guitarra se senti a gust, no acomplexada pels grans compositors. Així, barrejo una cançó del folklore veneçolà, dels Llanos, entre Colòmbia i Veneçuela, Alma llanera, un ritme de joropo a tres que es toca amb el quatre, una petita guitarra a quatre cordes, amb una obra de Bach molt solemne, per a violí sol, que dura quasi un quart d’hora. També música de Paco de Lucía que jo, sense ser flamenc, però sí de Màlaga, és la que he escoltat des de petit. No me l’havien mencionat al conservatori, però l’he après i tinc família que es dedica al flamenc. A més, una obertura a l’estil de l’òpera italiana, del segle XIX, però escrita per a guitarra originàriament. I Chopin, el rei del piano amb la guitarra. És el resultat de tota l’exploració que he fet d’escoltar música clàssica, folklòrica, flamenc, jazz, rock, pop, i, al final, ho poso allà perquè vull passar-m’ho bé.

Com descriuria el concert que prepara?

Com un viatge que passa per Leipzig, i després el Paraguai, Montevideo, l’Havana i Mallorca on va viure Chopin, a Valldemossa. Aprofito per parlar amb el públic, explicar coses sobre la música.

És d’agrair.

Però no és normal. La música clàssica és molt protocol·lària i el músic sempre sol callar, no parla. Com a molt diu Bach (diu arrossegant la pronunciació) i toca alguna cosa de Bach. Però jo vaig començar tocant a casa i em feien presentar el que tocava. Em sento còmode fent-ho. Als concerts toques per desconeguts, que al final seran coneguts. Hi ha una transformació. Això sí, quan començo a tocar, hi ha una concentració absoluta per part meva, silenci i em transformo. Intento ficar-me dins l’essència que crec el compositor volia transmetre.