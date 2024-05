Els millors plans pel cap de setmana del 18 i 19 de maig a l'Alt Empordà

Ja és aquí el cap de setmana i a l'Alt Empordà arriba carregat d'activitats: el Fira Clown de Vilanova de la Muga, el Firaflor de Vilanant, la Festa del Joguet de Figueres... Us proposem els millors plans per aquest dissabte i diumenge a la comarca.

L'Alt Empordà se suma al Dia Internacional dels Museus

Quan? Dissabte 18 de maig, tot el dia

Dissabte 18 de maig, tot el dia On? Diversos museus

Els museus de l'Alt Empordà se sumen aquest dissabte 18 de maig a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. Arreu de la comarca se celebraran diverses activiats relacionades amb l'efemèride, que eguany porta per lema "Museus per l'educació i la investigació" per fer èmfasi en el paper d'aquests equipaments culturals com a espais de formació i recerca. Més informació aquí.