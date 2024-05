Així celebraran els museus de l'Alt Empordà el Dia Internacional dels Museus

Els museus de l'Alt Empordà se sumen aquest dissabte 18 de maig a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. Arreu de la comarca se celebraran diverses activiats relacionades amb l'efemèride, que eguany porta per lema "Museus per l'educació i la investigació" per fer èmfasi en el paper d'aquests equipaments culturals com a espais de formació i recerca. Aquestes són algunes de les propostes més destacades.

Eudald Camps ofereix una xerrada al Museu de l'Empordà A les 12 hores Dins el marc de l’exposició 'M’abrigo de terra' d’Adrià Ciurana al Museu de l’Empordà de Figueres, el crític d’art Eudald Camps ofereix la xerrada 'Angelologia terrenal'. Estructurada en deu capítols, aquests aniran des de l’establiment d’un marc conceptual ampli, fins als elements més íntims de l’imaginari d’Adrià Ciurana, com podia ser la seva escriptura epistolar, en forma de e-mails recuperats per a l’ocasió.

Vista guiada a l'exposició 'L’Esclavatge (segles XV-XIX) i les seves seqüeles', a l'Escala La directora del Museu de l’Anxova i de la Sal i de l’Arxiu Històric de l'Escala, Lurdes Boix, conduirà dissabte una visita guiada a l’exposició 'L’Esclavatge (segles XV-XIX) i les seves seqüeles' que s’exhibeix al Museu de l’Anxova i que s’inaugura aquest divendres amb motiu d’un simposi. En aquest mateix espai, els visitants podran admirar una altra exposició, la dedicada a la pel·lícula perduda Adversidad, basada en la novel·la 'Solitud'.

Conversa entre l’escriptor Sebastià Roig i el dissenyador Alex Gifreu, a Figueres A les 19 hores En el marc de l’exposició 'Ens va fer Alex Gifreu', que s’exhibeix a la Sala Oberta del Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, dissabte té lloc una conversa entre l’escriptor Sebastià Roig i el dissenyador Alex Gifreu, a la Sala Brossa-Frègoli del museu. Durant l’acte es parlarà del llibre que, amb el mateix nom que l’exposició, recull els primers 24 cartells de la Fira del Formatge de Lladó.

Visites a Empúries A les 10 hores El Museu d’Arqueologia Catalunya-Empúries proposa dissabte jornada de portes obertes, de 10 a 18 hores, així com dues visites guiades gratuïtes a les ciutats grega i romana. Una és al matí, en català, per descobrir la vida quotidiana a l’antiguitat. També se’n fa una al vespre, coincidint amb la darrera llum del dia i gaudint de bocins de la cuina d’Aion Culinary, tot i que les places per aquesta ja estan exhaurides.