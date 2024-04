De Michelin a Bic passant per Cacaolat: els singulars cartells de la Fira del Formatge de Lladó s'exposen a Figueres

"Jugar amb l’imaginari col·lectiu i traslladar-lo a un esdeveniment local". Aquesta és la filosofia del dissenyador gràfic figuerenc Àlex Gifreu a l'hora d'idear cartells, com per exemple els de la Fira del Formatge de Lladó. En tots ells es reconeixen fàcilment marques icòniques com Cacaolat, Michelin, Pringles, Osborne, Camel... Un total de vint-i-set referents publicitaris que Gifreu adapta "a un esdeveniment petit, d’un sol dia de durada i amb una nul·la repercussió mediàtica més enllà del cartell". O sí, perquè tots ells s'han fet lloc a l'imaginari popular. Mostra d'això és que ara es poden veure a l'exposició Ens va fer Àlex Gifreu, que des del passat 6 d'abril es pot visitar a la Sala Oberta del Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres. "Una proposta gràfica insòlita" que agrupa tots els cartells de la fira dissenyats pel figuerenc, és a dir, tots excepte el de la primera edició, la de 1996.

Inauguració de l'exposició. / Museu del Joguet de Catalunya

Pel que fa a l'origen de l'exposició, és ben singular. El Museu del Joguet de Catalunya ha estat, durant molts anys, el lloc de presentació als mitjans de comunicació de la Fira del formatge de Lladó i, per extensió, dels seus cartells. És per això que, amb el pas del temps, el col·leccionista, fundador i director del Museu del Joguet, Josep Maria Joan i Rosa, va creure oportú exposar-los a la Sala Oberta, espai que havia estat testimoni del creixement de la col·lecció de cartells nascuts de la mà de Gifreu. I és així com neix aquesta mostra que "és un clar exemple d’aplicació dels conceptes utilitzats en la poesia visual a la gràfica publicitària", segons expliquen des del Museu.

Àlex Gifreu en la seva intervenció el dia de la inauguració. / Museu del Joguet de Catalunya

Cal destacar que l'exposició Ens va fer Àlex Gifreu es complementa amb els objectes i productes que van inspirar al dissenyador a fer els cartells, i també amb fotografies de Jordi Puig.

La mostra es pot visitar fins al 8 de juny, quan es presentarà el cartell de la fira del Formatge de Lladó 2024.