L’Escala acollirà un simposi sobre l’Esclavatge amb especialistes catalans, africans i europeus

L’Escala acollirà el 17 de maig un Simposi Internacional sobre l’Esclavatge amb especialistes catalans, africans i europeus. Tindrà lloc al Museu de l'Anxova i de la Sal (MASLE).

Durant el simposi es dialogarà amb especialistes de primer nivell dos temes. Per una banda, el paper dels museus per a incorporar el relat de l’esclavatge a les exposicions permanents i per altra debatrem amb antropòlegs, historiadors i immigrants africans les seqüeles que se’n deriven, com el racisme i els seus estereotips, la desigualtat social i els patrons discriminatoris.

Prèviament a la celebració d’aquest Simposi s’haurà inaugurat una placa en el Cementiri Mariner en record de les víctimes de l’esclavatge.

Per a desenvolupar aquest simposi es comptarà amb especialistes com Gustau Nerín Abad, antropòleg i historiador, Elvira Mata, presidenta honorària de l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània i exdirectora del Museu Marítim de Barcelona, Eloy Coly, gerent i conservador en cap de la Maison des Esclaves de Gorée (Senegal); Hassoum Ceesay, historiador, director general i conservador dels museus de Gàmbia i Christian Block, del Museu d'Aquitània de Bordeus (França). També es comptarà amb la participació d’Aliou Diatta (Senegal) i Ibrahim Fatajó (Gàmbia), dos immigrants africans residents a Catalunya.

Projecció inèdita a Catalunya

D’altra banda durant el Simposi es farà la primera projecció a Catalunya del film A ilha dos Escravos que serà presentat per la seva directora artística, l’escalenca Maria Rosa Ros.

L'alcalde de l’Escala, Josep Bofill, inaugurarà l’exposició Monuments de la Ruta de l’Esclavatge de la UNESCO a l’Àfrica occidental. L’altra mirada i la directora del Museu de l’Escala, Lurdes Boix, presentarà el llibre del mateix títol, fruit del seu treball a Àfrica occidental. L’exposició es podrà visitar al MASLE fins al 31 de desembre d’enguany. El simposi es clourà amb un petit concert de kora a càrrec del griot africà Momi Maiga.

Aquest Simposi dona continuïtat a accions realitzades des del Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala amb l’objectiu de "donar a conèixer aquest passat vergonyós que les societats modernes occidentals tenen el deure d’afrontar", segons expliquen des de l'Ajuntament. En aquest sentit el passat 2023 es va presentar i publicar el Full d’Història Local núm. 123 amb el títol “Comerciants i negrers escalencs a Cuba”, a càrrec de Jesús Faig Sureda.

15 milions d'esclaus a les colònies americanes

El tràfic negrer a través de l’Oceà Atlàntic es va realitzar durant gairebé 400 anys. Es calcula que més de 15 milions de persones varen arribar esclavitzades a les colònies americanes, però les víctimes són moltes més si es té en compte els que morien pel camí. Aquest comerç d’esclaus va enriquir enormement els països europeus, així com les ciutats i els colons americans.

A partir de l’any 2007, any del Bicentenari de l’Abolició de l’Esclavitud, alguns països europeus com Anglaterra, França, Holanda o Bèlgica han afrontat el repte de reconèixer la seva participació en aquesta ignomínia històrica i assumir-ne les responsabilitats. No ha estat aquest un camí ràpid ni fàcil ans el contrari. Però tot i la polèmica suscitada en aquests territoris hi ha hagut la voluntat política d’afrontar el fet i desenvolupar una sèrie d’accions de infd'informació seves respectives comunitats, també a partir dels seus museus, els espais públics i a les escoles, manifesten els organitzadors.

Precisament Catalunya va participar activament també d’aquesta pràctica a partir de la segona meitat del segle XIX. Des de l'ajuntament, manifesten que "fins ara poques han estat les accions, al marge de les acadèmiques, per tal d’assumir-ne la participació i tot just s’ha iniciat un camí que encara aixeca recel".

Per això, l’Escala s'ha volgut sumar a la difusió de la història de l’esclavatge que es porta a terme des de diferents museus del món, sota els auspicis de la UNESCO i de l’ICOM, afavorir el camí de la reflexió sobre el fet històric i les seves conseqüències, i fomentar de forma decidida la cultura de la pau, aportant també la mirada africana sobre aquest tema.

Precisament l’any 2024 coincideix amb el 185è aniversari de tres fets significatius relacionats amb l’esclavatge: