L’imaginari de la figuerenca Yvonne Heinert conquereix el Girona, Temps de Flors

Yvonne Heinert (Figueres, 1966) s’emociona quan parla d’alguns moments viscuts aquest cap de setmana passat, moments que preserva com tresors, a la casa Lleó Avinay de Girona, espai on, un any més, desplega el seu ric i seductor imaginari, inspirat i alimentat pel món vegetal de l’Empordà que tant coneix i estima. Centenars de visitants de Girona, Temps de Flors no han volgut perdre’s l’oportunitat de submergir-se dins el captivador univers creat, després d’infinites hores de dedicació i esforç, per les mans d’aquesta artista que aconsegueix transmetre calma i serenor. Yvonne Heinert confessa que la seva íntima satisfacció és haver «aconseguit emocionar la gent i que aquests records, en moments de tristesa, els acompanyin».

Era l’any 2018 quan Heinert va sorprendre tothom amb el seu Bosc de Somni, una instal·lació màgica en la qual utilitzava llums ultraviolades sobre milers d’elements vegetals per recrear un món singular i únic. Aquesta tècnica d’efectes sorprenents la va repetir l’any passat a Natura marina versus plàstic i enguany la recupera, diu que potser per darrer cop, en un dels tres àmbits, cadascun amb la seva pròpia personalitat, batejat com el Micromacromon, una mena «d’immersiu físic» en el qual, tot travessant una cortina negra que tapa l’entrada, el visitant transforma la perspectiva fent-se tan petit com un ocell o un ratolí i embolcallant-se entre espectaculars flors gegantines i fluorescents construïdes sobre estructures reutilitzades en anteriors Temps de Flors.

El viatge, però, s’inicia abans, només enfilar l’estret carrer Sant Llorenç on s’alça la casa Lleó Avinay. A l’entrada, Yvonne Heinert ha instal·lat un reclam creat a partir d’una estructura de branques de dàtils de palmeres d’Empuriabrava i orquídies. Encara ara es meravella contemplant com, segons com incideix el sol, «les flors brillen com si tinguessin llum pròpia». «És realment màgic», diu trobant connexions amb el Micromacromon. Aquesta seductora porta d’entrada condueix als dos primers àmbits que només es poden contemplar. El primer, Harmonia floral, creat amb la col·laboració de Les Floretes del Taller, exhibeix «una forma sinuosa rosada», en la qual alguns veuen una ballarina, feta amb més de cinc-centes orquídies i flors gegants, les protees, naturals de països tropicals. El segon espai, Finestra efímera, recrea «l’efecte d’un diorama» amb una finestra oberta desplegant tot un univers davant on, sobre un gran suro, emergeixen llavors i fruits, entre ells els de lotus. «És la natura latent», diu Heinert qui ha comptat amb la complicitat del seu fill, Quim Amat Heinert, fent un vídeo d’un minut en què recrea en 3D una part del muntatge fent germinar els fruits i llavors tot emulant «una explosió de vida». Amat també s’ha encarregat de la música ambient.

Menys d'una galleda de consum d'aigua

Dels tres muntatges destaca la sostenibilitat, ja que en els nou dies que s’exposaran requeriran menys d’una galleda d’aigua. També que, a banda de les orquídies i protees que arriben de fora, la resta és material vegetal recollit a l’Empordà i assecat al llarg de l’any. A més, hi ha molta evocació floral, cosa que Yvonne Heinert reivindica per Temps de Flors, sigui amb més presència de flors o recreant-les amb altres materials, com fa ella amb fruits, fulles o branques, «perquè la gent és el que vol veure i no escultures o dissenys». Aquest muntatge, com la resta, es pot visitar fins diumenge, de 9.30 a 21 hores i dimecres i dissabte, fins a la mitjanit.