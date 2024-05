Tot el que has de saber del Girona, Temps de Flors 2024: horaris, espais i novetats

Girona, Temps de Flors celebra de l’11 al 19 de maig la 69a edició amb 137 projectes florals repartits en 109 espais. Aquest 2024 arribarà a setze barris i, com a novetat, l’horari d’exposició serà cada dia de les 9.30 a les 21 h. Aquest canvi ve motivat pels hàbits de visita de l’esdeveniment que s’han observat els últims anys. A continuació t'explicarem tot el que has de saber si vols visitar la mostra.

Els espais

Enguany, destaquen nous espais com el pati gòtic de la casa Solterra, al camí de la reina Ermessenda, les voltes de la Rambla, al carrer de l’Argenteria, el jardí del Casino de Girona i la Casa de les Arts de Mas Ramada. Respecte a les últimes edicions, es reobren indrets com la Casa Cúndaro, la Torre Gironella, el Palau de Caramany i l’església de Sant Martí Sacosta. Aquests nous punts permetran esponjar i reduir el nombre de projectes al voltant de la Catedral i repartir-los per la zona de la plaça del Vi i la rambla de la Llibertat.

Consulta en aquest mapa tots els espais del Girona, Temps de Flors d'aquest 2024 Consulta en aquest mapa tots els espais del Girona, Temps de Flors d'aquest 2024

Continuant amb l’objectiu d’expandir la celebració més enllà del centre, enguany Temps de Flors arriba a setze barris: Barri Vell, Can Gibert del Pla, Carme-Vista Alegre, Devesa-Güell, Eixample, Mas Ramada, Mercadal, Montilivi, Palau-sacosta, Pedreres-Fora Muralla, Pla de Palau-Sant Pau, Santa Eugènia, Sant Narcís, Taialà, Torre Gironella i Vall de Sant Daniel. Es proposen 3 itineraris per poder explorar i descobrir tots els indrets, uns recorreguts a través dels principals eixos comercials i de les zones verdes urbanes i periurbanes del municipi.

Accessibilitat

Un any més, es muntarà un circuit tancat al Barri Vell amb punts d’entrada i de sortida per tal de garantir una bona fluïdesa. Hi haurà 6 punts d’entrada (pujada de Sant Feliu, pujada del Rei Martí, plaça dels Jurats, carrer de Sant Cristòfor, pujada de Sant Domènec i plaça de Sant Domènec) i 6 de sortida (pujada de Sant Feliu, carrer de la Força, plaça dels Jurats, carrer de Sant Cristòfor, pujada de Sant Domènec i plaça de Sant Domènec). Es tracta d’un punt més de sortida i d’entrada per tal de facilitar l’accés i descongestionar el carrer de les Ballesteries. Alhora, s’han senyalitzat en els diferents plànols que es repartiran dos recorreguts accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. Un d’ells és apte per fer amb qualsevol cadira de rodes i l’altre només amb cadires motoritzades. En la mateixa línia, aquest any es podrà veure el projecte floral dels Banys Àrabs a través d’unes fotografies de 360º que es publicaran a la pàgina web de Temps de Flors. Es tracta d’una prova pilot que, si dona bons resultats, es realitzarà l’any que ve en més espais.

Nous horaris

Pel que fa a l’horari, respecte a l’any passat, l’exposició obrirà mitja hora abans, a les 9.30 h en comptes de les 10 h, per tal d’adaptar-se als hàbits de visita als espais que s’han observat en les darreres mostres. El tancament s’avançarà una hora, és a dir, a les 21 h. Aquest horari s’allargarà fins a les 24 h els dos dissabtes i el dimecres 15 de maig dins l’especial Flors de Nit. Cal tenir en compte que l’últim dia, el diumenge 19 de maig, alguns espais exteriors començaran a desmuntar a partir de les 19 h.

Mesures per fer front a la sequera

A causa de la sequera, l’Ajuntament de Girona i l’organització del festival han implantat diverses mesures. Per una banda, s’ha posat un èmfasi especial en l’elecció de les flors i de les plantes i s’han seleccionat aquelles que requereixen menys aigua per al seu manteniment. S’han prioritzat les espècies autòctones i les plantes adaptades a climes secs, reduint així significativament la demanda d’aigua. Així mateix, s’ha donat espai i visibilitat a les flors seques i preservades, que a part de ser una alternativa duradora i de baix manteniment, també ressalten per la seva bellesa en diferents formes i textures.

Per altra banda, no es regarà durant els dies de l’exposició floral. Només es regarà el dia del muntatge per preparar les flors i les plantes i es farà amb aigua provinent de la pluja i recollida amb dipòsits. A més, es facilitarà a les persones expositores una esponja floral especial que garantirà la humitat necessària a la flor perquè es conservi durant cada dia de l’exposició.