El 63è aplec de la Sardana de Figueres comemmorarà diversos aniversaris

Figueres celebrarà, el pròxim diumenge 19 de maig, a la Rambla, el 63è aplec de la Sardana, organitzat pel Foment de la Sardana Pep Ventura. Enguany commemorarà diversos aniversaris. D'una banda, les cobles participants d'enguany —Montgrins, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove— interpretaran, conjuntament, la sardana Sardanes a Figueres, de Carles Mauné Alay, en commemoració del 125è aniversari del seu naixement. A més, durant l’aplec s'estrenaran tres sardanes: Ruixim de mar de Joan Puig Fornis, Lídia de Joan Vila Safont i De Fortià a Vilafant de Josep Antoni López.

D'altra banda, un dia abans, el dissabte, 18 de maig, a l’Auditori de Caputxins es farà el tradicional Concert de l’Aplec, amb la cobla Ciutat de Girona, dirigida pel director Esteve Molero. En aquest cas també es commemoraran diversos aniversaris amb la interpretació de diverses sardanes. Es tocarà A Montserrat Vayreda de Jaume Cristau pel centenari del naixement de la poetessa; Missa Major de Max Havart pel centenari de naixement del compositor; i La reina de les flors de Josep Serra, pels 150 anys del naixement del músic. Al concert també es tocarà la sardana Geni d'Honorat Vilamanyà, obligada de contrabaix, amb el contrabaixista Josep Quer.

Així mateix, el regidor de Cultura Popular i segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Figueres, Josep Maria Bernils, ressalta que l'Aplec "esdevindrà el punt de partida del 2025, any del 150è aniversari de la mort de Pep Ventura en el qual ja estem treballant conjuntament amb el Foment i altres entitats de la ciutat".

Per la seva banda, Montserrat Mauné, presidenta del Foment de la Sardana Pep Ventura., recorda que "aquest és l’acte sardanista més important de l’any a Figueres, que aplega gent de la ciutat, de l'Alt Empordà i de fora".

Novetats

Una novetat de l’Aplec és la instal·lació d’una tarima coberta, per a les audicions que se celebrin el diumenge a la Rambla, cedida per l’Ajuntament de Roses. Amb aquesta prestació es volen millorar les condicions dels músics, aixoplugats de la calor i del pol·len. En cas de mal temps, l'Aplec se celebrarà a la plaça del Gra.

El cartell

El cartell del 63è aplec de la sardana ha estat dissenyat per Ainhara Schott, alumna del batxillerat artístic de l’Institut Alexandre Deulofeu. Està inspirat en les figures del monument a la cobla que hi ha al passeig de l’Escala, on es representen onze músics i els seus instruments, a mida natural.

Ballada de sardanes dels alumnes de Figueres

El divendres, 17 de maig, tindrà lloc una ballada de sardanes a la Rambla (suspesa a causa de la pluja per les Fires i Festes de la Santa Creu), amb la Cobla Vila de la Jonquera, on hi participaran els alumnes del Taller de sardanes de l’institut Ramon Muntaner de Figueres. Es preveu que hi participin més de 400 alumnes.