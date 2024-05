Més de 15 espectacles de la mà de pallassos de renom: així serà la Fira Clown 2024 de Vilanova de la Muga

Un any més torna la Fira Clown de Vilanova de la Muga, que té lloc aquest dissabte 18 de maig a diversos espais del poble. L'11è Festival de Pallassos i Pallasses oferirà, en el decurs del dia, diferents espectacles i tallers relacionats amb el món del clown, el circ i l’animació. Alhora, hi haurà un mercat de paradetes d'artesania. Un dels moments més especials que es viurà aquest any, però, serà l’homenatge a la companyia Circo Los, que rebrà el Guardó Pallasso de l’Any 2024, en reconeixement de la seva trajectòria professional. Circo Los és una companyia de circ contemporani que té com a font d'inspiració l'art que ens ha estat transmès a través de nombrosos mestres, entrenadors de procedències variades i formes molt diverses d'entendre l'art de l'expressió corporal i el circ.

Una quinzena d'actuacions

Paral·lelament, la programació d'enguany agrupa una quinzena d’actuacions distribuïdes en quatre escenaris. Entre altres, actuaran artistes com Martademarte amb el seu espectacle 'Bon dia!' (10.45 hores), La Bleda amb 'Les vancances de Madame Roulotte' (11 hores), la Cia. Pernassos amb 'El gran circ' (12 hores), Jam amb 'Minute' (17 hores) i Pere Hosta amb 'Dis_Order' (17.30 hores).

Consulteu la programació aquí:

Programació completa del Fira Clown de Vilanova de la Muga 2024 Programació completa del Fira Clown de Vilanova de la Muga 2024

Fira Clown

Fira Clown va néixer el 2012 amb la voluntat d'oferir una programació "diversa, engrescadora i atractiva per a tots els públics i edats, donant a conèixer la figura d’aquest personatge de nas vermell i grans sabates", segons expliquen des de l'Ajuntament de Peralada, els organitzadors de la Fira Clown.

Durant els seus anys d'història, el festival ha comptat amb la presència de reconeguts pallassos i companyies com Pepa Plana, Jam, Sabanni, Pep Callau, Claret Papiol, La Bleda, Pere Hosta, Felix Brunet, Mabsutins, Circ Xic, Cia Cirquet Confetti, Cascai Teatre, Xarop Clown, Circo Los, Tandarica Cirkus, Cia. Passabarret, Dandy Clowns, Cia Filigranes, entre molts altres.