Arrels del Vi maridarà a Sant Martí d'Empúries el nou Racó de Formatges amb trenta grans cellers

Arrels del Vi, la fira vitivinícola més esperada de l’Empordà, celebra la seva setzena edició, a Sant Martí d’Empúries, els dies 18 i 19 de maig, amb el suport de trenta cellers, un racó de formatges i més expositors que mai. Enguany, els grans cellers empordanesos han confirmat la seva participació amb un total de 29 cellers del territori i un convidat de Côte du Roussillon. Arrels del Vi ofereix tast obert en copa Riedel de més de cent referències de vi de la DO Empordà de gamma alta en un magnífic entorn, sota els pins i vora el mar Mediterrani, la possibilitat de conèixer de primera mà als propietaris i enòlegs dels millors cellers del territori i de comprar a preu de celler els vins empordanesos, amb 5 euros de descompte en la compra de la primera ampolla. Arrels del Vi permet assistir al públic general en un format de fira tradicionalment obert de forma exclusiva a professionals.

Organitzada per Dominic Abernethy, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel, de TOCK Projects, Arrels del Vi s’ha consolidat com l’única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general amb quinze edicions a Sant Martí d’Empúries i quatre a Barcelona.

«Arrels del Vi va començar com una petita fira amb sis cellers, enguany celebrem 16 anys amb la satisfacció d’haver rebut el Lledoner d’Or i de comptar amb el suport d’una trentena de cellers que tornen a confiar en nosaltres i en el nostre públic, que repeteix any rere any per descobrir les joies vitivinícoles empordaneses i per celebrar l’espectacular evolució dels vins del territori. Enguany, a més, volem presentar el nostre petit Racó de Formatges amb la participació dels excel·lents: Formatges Le Bolut, Artesans dels Avalls, Formatges Valls de Camprodon i Pasturabosc, una selecció molt cuidada per maridar amb els grans vins que participaran en la fira amb les ja tradicionals Anxoves de l’Escala», afirma Dominic Abernethy.

Per als més petits, torna Arrels Kids, per pintar amb vi dirigit per Tinta i Vi, dissabte de 7 a 8 del vespre i diumenge d’1 a 2 del migdia.