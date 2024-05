La Fira Arrels del Vi atorga els premis als millors vins del 2024: aquests són els guardonats

Arrels del Vi, la fira vitivinícola més esperada de l’Empordà, celebrarà la seva setzena edició a Sant Martí d’Empúries, a l’Escala, els dies 18 i 19 de maig, amb el suport de trenta cellers, un racó de formatges i més expositors que mai. Enguany, els grans cellers empordanesos han confirmat la seva participació un total de 29 cellers del territori i un convidat de Côte du Roussillon.

Per anar fent boca, aquest dilluns s'han lliurat els premis als vins d’aquesta edició. Aquests són els que han obtingut un guardó:

Blancs

Vins de Postal-l'Estany 2020, Celler Cooperatiu d'Espolla Nívia 2022, mas Llunes Surrealista Blanc 2022, Celler Surrealista

Rosats

Oriol dels Aspres 2023, Vinyes dels Aspres Cypsela 2023, Mas Llunes Rosat Gerisena 2023, Celler Gerisena

Negres

S'Alou 20219, Vinyes dels Aspres Falguera 2017, Celler Hugas de Batlle Masia Carreras 2021, Celler Martí Fabra

Dolços

Somnis de Gerisena, Garnatxa Roja, Celler Gerisena Solera 1931, Garnatxa d'Empordà, Celler Cooperatiu d'Espolla Bac de les Ginesteres, Vinyes dels Aspres

Insòlits (vins sense DO Empordà)

La Fàbrega Negra 2022, Somni d'Istiu Ca l'Elsa Negre 2018, Celler Eccocivi El Missatger, Carinyena Negre 2022, Celler Pujol Cargol Masarac

Despullats (vins sense sulfits afegits)

Tripolar Dolç 2022, Celler Rim l'Efervescent Ancestral 2022, Celler Arché Pagès Idò 2019, Celler La Gutina

Com serà la fira?

Arrels del Vi ofereix tast obert en copa Riedel de més de cent referències de vi de la DO Empordà de gamma alta en un magnífic entorn, sota els pins i vora el mar Mediterrani, la possibilitat de conèixer de primera mà als propietaris i enòlegs dels millors cellers del territori i de comprar a preu de celler els excel·lents vins empordanesos, amb 5 euros de descompte en la compra de la primera ampolla. Arrels del Vi permet assistir al públic general en un format de fira tradicionalment obert de forma exclusiva a professionals.

Organitzada per Dominic Abernethy, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel de TOCK Projects, Arrels del Vi s’ha consolidat com l’única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general amb quinze edicions a Sant Martí d’Empúries i quatre a Barcelona.

Enguany, l’equip d’Arrels del Vi confessa sentir-se «feliç» d’haver rebut el Premi Lledoner d’Or, per la seva tasca de promoció vitivinícola al territori de la mà de la DO Empordà. Enguany, com a novetat tindran el Racó de Formatges, que comptarà amb Artesans dels Avalls, Formatgeria Le Bolut, Formatges Valls de Camprodon i Pasturabosc.