La Festa del Joguet de Figueres arriba als trenta anys amb energia renovada

Fa trenta anys, el 1994, el Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, capitanejat pel seu inesgotable fundador, Josep Maria Joan i Rosa, i amb la complicitat absoluta del col·leccionista de joguines, Guy Ablard, van unir esforços per impulsar la primera Festa del Joguet. Trobada intergalàctica de joguets de col·lecció. Des d'aleshores, i descomptant el temps de pandèmia i incloent el salt de la Rambla a la plaça Catalunya, la festa s'ha mantingut ben viva. El pròxim diumenge 19 de maig, de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, doncs, es commemoraran les seves tres primeres dècades d'existència. Per celebrar-ho, no només es farà la festa, a la que ja han confirmat assistència una quarantena d'expositors, col·leccionistes arribats de diferents punts de Catalunya, la gran majoria, però també francesos, sinó que l'Ajuntament de Figueres repartirà entre els visitants més matiners les dues-centes baldufes commemoratives que s'han dissenyat i que llueixen el logotip de la festa.

"Hi ha menys parades, però més visitants perquè cada vegada és més difícil trobar joguets antics i vells"

La regidora de Fires i Festes, Pilar Sánchez, ha volgut destacar la singularitat d'aquesta festa, durant l'acte de presentació als mitjans a la Sala Oberta del museu, i recorda el pol d'atracció que és per a col·leccionistes, "els quals no es deixen escapar aquesta data". Sánchez ha explicat que, a banda de les vendes tradicionals, també es fan intercanvis de joguines, cosa que Josep Maria Joan ha corroborat. També ell, i en nom del museu que representa, any rere any rescata alguna peça per incloure-la en el fons i, fins i tot, exhibir-la en alguna de les vitrines.

Al llarg de la seva història, la Festa del Joguet ha viscut diferents etapes incloent uns anys daurats en els quals s'havien arribat a aplegar fins a una vuitantena d'expositors. Ara en són la meitat, però disposen d'estands més grans, confirma Josep Maria Joan. Guy Albard certifica que "hi ha menys parades, però més visitants perquè cada vegada és més difícil trobar joguets antics i vells". Aquest és un fenomen que s'experimenta a totes les fires de joguines actuals, entre elles la que es fa mensualment a Barcelona, un fet insòlit a Europa. Guy Albard, però veu certa esperança, ja que, malgrat que hi ha molt col·leccionisme a través d'Internet, "la gent encara vol tocar i veure la peça". El col·leccionista reconeix que "amb el joguet no has de voler guanyar, has de voler gaudir".

Val a dir que, a banda de les parades que hi haurà a la Festa del Joguet, també es faran un parell d'activitats obertes a tothom: la botiga Dystopian proposarà una sèrie de jocs de rol mentre que Joan Casasses, el torner de Taradell, elaborarà baldufes en directe perquè els infants puguin pintar. Cal afegir que en l'edició d'aquest any també ha col·laborat Salvador Torres, qui va organitza la festa durant uns quinze anys en el seu paper de tècnic de Promoció i Festes.