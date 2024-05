Protesta i més de 600 firmes contra el trasllat del camp de futbol de Cadaqués: "Ens oposem a aquest projecte gens sostenible"

Membres de SOS Costa Brava, Iaeden-Salvem l'Empordà i els Amics de la Natura de Cadaqués es van reunir el passat dissabte 18 de maig a Cadaqués en oposició al trasllat de l'equipament del camp de futbol municipal de Sa Guarda a la zona de Portlligat. Amb una marxa des del poble fins on està previst que es traslladi l'equipament, van defensar la necessitat d'aprofitar les infraestructures existents i aturar la requalificació dels terrenys per aixecar-hi més de quaranta apartaments. "Ens oposem a aquest projecte gens sostenible i demanem que l'Ajuntament suspengui immediatament la tramitació i proposi una consulta popular en un assumpte tan important que afectarà el futur de les pròximes generacions", van demanar durant la lectura del manifest.

La mobilització contra el trasllat del camp de futbol de Cadaqués a la zona de Portlligat. / Cedida a ACN

Durant la lectura del manifest van recordar les més de 600 signatures en contra del projecte que han pogut recollir i han exigit "la suspensió immediata" de la tramitació. "La modificació puntual amb canvis rellevants en sòl urbà i en sòl urbanitzable és del tot improcedent", denuncien, i recorden que "tota la zona del voltant de la Riera de Portlligat està protegida culturalment i paisatgísticament per l'entorn de protecció de la Casa Dalí i per la Conselleria de Sostenibilitat i Medi Ambient, pel seu gran valor mediambiental i també per la limitació amb el parc natural de Cap de Creus".

"L'actual ubicació és més propera"

Els ecologistes defensen que la ubicació de l'actual camp de futbol de Cadaqués és "més propera i integrada al nucli, de manera que és també més accessible". Per això, insisteixen a dir que "cal mantenir-lo on és ara, qualificant-lo, definitivament, com a equipament esportiu i preveient una actuació urbanística aïllada d'expropiació, compensació o compra per assegurar l'adquisició pública dels terrenys".