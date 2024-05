Iran confirma la mort del president, Ebrahim Raisi, en un accident d'helicòpter

La televisió estatal de l'Iran ha confirmat aquest dilluns la mort del president iranià, Ebrahim Raisi, després de l'accident de l'helicòpter en què viatjava. La confirmació dels mitjans oficials es produeix poc després que els serveis de cerca i rescat localitzessin la nau on anaven Raisi i el ministre d'Exteriors del país, Hossein Amirabdolahian, i no trobessin "evidència que els ocupants de l'helicòpter estiguessin amb vida".

Pocs minuts abans, el cap de la Mitja Lluna Roja havia explicat que els seus equips havien localitzat les restes de l'helicòpter, tot reconeixent que "la situació no és bona". L'anunci ha tingut lloc després que fonts sobre el terreny informessin que havien aconseguit obtenir les coordenades de la localització de l'aeronau gràcies a un dron turc, que va descobrir el senyal tèrmic en una muntanya situada a una zona boscosa a tres quilòmetres al nord-est del poble de Tavil.

Raisi anava acompanyat d'una comitiva que havia participat en la inauguració d'una presa a l'Azerbaidjan amb el president àzeri, Ilham Alíev. L'helicòpter va caure en una zona de difícil accés i les feines de recerca s'han complicat per la presència d'una boira densa, pluja i foscor. “Esperem que Déu totpoderós ens torni al respectat i honorable president i als seus companys. Tothom ha de pregar per la salut d'aquest grup de servents de Déu. Si la gent de l'Iran no es preocupa, llavors no hi haurà cap mena de disrupció a la feina al nostre país”, va declarar diumenge a la tarda el líder suprem iranià, l'aiatol·là Ali Khamenei, acceptant la possibilitat de la mort de Raisí i la seva comitiva.

Amics i rivals de l'Iran a tota la regió —a excepció d'Israel— es van llançar després de la notícia a oferir la seva ajuda a la República Islàmica per trobar l'helicòpter estavellat i la tripulació. La Unió Europea (EU) ha anunciat que, a petició de Teheran, ha activat el satèl·lit de resposta ràpida Copèrnic, per poder escanejar des de l'espai la regió on ha tingut lloc l'accident.

Turquia, a més, ha enviat cap a un helicòpter de rescat equipat amb càmeres de visió nocturna i un avió no tripulat de reconeixement. Rússia, Armènia, Azerbaidjan, Aràbia Saudita, Pakistan i Unió dels Emirats Àrabs també s'han mostrat a enviar assistència a l'Iran si la República Islàmica ho demana.

Dècades i controvèrsies al poder

Raisí, de 63 anys, va ser elegit president el 2021 en unes eleccions marcades abans que passessin, i des de prendre possessió del càrrec, ha endurit les lleis de repressió moral al país —sobretot contra les dones—.

Va ser ell qui va estar al comandament de la repressió estatal contra les protestes el 2022, després de la mort de la jove Mahsa Aminí a mans de la policia moral. Segons recomptes independents, 500 persones van morir en aquestes protestes a causa de la dura repressió policial, i una desena de manifestants detinguts –de 22.000– van ser condemnats a mort setmanes i mesos després dels disturbis.

Abans de ser president, Raisí va prendre part clau com a cap del sistema judicial iranià a la condemna a mort i posterior assassinat de milers de presos polítics el 1988, al final de la guerra entre el país persa i l'Iraq de Saddam Hussein.

Raisí, ultraconservador i molt proper a Khamenei, era —i és, de moment— un dels favorits a succeir l'aiatol·là quan aquest mori. Als seus 85, es rumoreja que Khamenei està greument malalt, i a la torna per a la seva successió hi havia dos candidats: el mateix Raisí i el segon fill de Khamenei, Mojtaba Khamenei, de 55 anys.

Un cop confirmada la mort de Raisí, l'actual vicepresident iranià, Mohammad Mojber, pujaria a la presidència del país persa de manera interina fins que siguin convocades, en un termini d'un màxim de 50 dies, unes eleccions presidencials que serveixin per escollir el successor de Raisí.

Així, els experts consideren que la mort de l'actual president iranià no tindrà un impacte gaire gran a la política nacional i regional iraniana: a la República Islàmica no és el president sinó el líder suprem el cap d'Estat, i tota decisió política i de govern deu, sense excepció, passar per les mans de Khamenei. La figura del president, a l'Iran, té una funció secundària.

Dol o celebracions

La premsa iraniana, davant la notícia de la desaparició de Raisí i el ministre d'Exteriors, s'ha afanyat a mostrar imatges de totes les grans ciutats del país, on seguidors de la República Islàmica s'han concentrat en mesquites i centres religiosos per resar per la salut dels homes afectats, cinc en total, a més a més del pilot de l'helicòpter.

Però a les xarxes, molts iranians a l'exterior —Iran té un gran nombre d'exiliats polítics a Europa i Amèrica del Nord—, molts han celebrat la possible mort de Raisí, contra qui l'oposició iraniana guarda un rancor especial pel seu protagonisme en els judicis contra opositors empresonats del 1988.