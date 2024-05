Un avi de Granada mata els seus dos nets i se suïcida.

La Guàrdia Civil ha trobat morts a un ancià que romania atrinxerat a la seva casa de Huétor Tájar (Granada) i als seus dos nets. Segons ha pogut saber el canal de recerca i successos d'aquest grup editorial, la principal hipòtesi de la recerca és que l'home, de 71 anys, ha assassinat als nens, de 10 i 12 anys, aquesta nit i, després, s'ha suïcidat. Els agents han trobat els cossos dels menors, un d'ells amb ferides per arma de foc, en dues habitacions diferents; no han trobat cap carta o nota de l'ancià en el domicili, almenys durant la primera inspecció ocular de l'habitatge.

Els va matar hores abans

A falta que es practiquin les autòpsies, les primeres dades indiquen que els menors haurien mort hores abans que l'autor es llevés la vida a les 8.25 del matí.

El succés va començar a les 21.40 de la nit del diumenge 19 de maig. Diverses anomenades a Emergències van alertar que un home amb una arma de foc "i en actitud amenaçadora" s'havia tancat en un domicili del carrer Alfredo Nobel, de la localitat granadina, al costat de dos nets menors d'edat.

El delegat del Govern a Granada ha confirmat que l'ancià va discutir amb el seu gendre (el pare dels nens) i, enmig d'aquesta baralla, "va exhibir una arma de foc", per la qual cosa el pare dels menors va sortir de l'habitatge.

Negociadors en segrestos

Llavors es va activar un dispositiu de la Guàrdia Civil de Granada. Quan va arribar la patrulla, l'home, que té llicència d'armes i escopeta, va realitzar dos trets a l'aire, a mode d'advertiment. Agents de la Unitat Especial d'Intervenció de la Guàrdia Civil, especialistes en segrestos amb ostatges, es van desplaçar d'urgència des de Valdemoro (Madrid) per mirar de de negociar amb l'ancià. Van aconseguir mantenir el contacte amb ell fins a les cinc de la matinada. En aquest moment, l'ancià assegura que ha de deixar de conversar amb els agents "perquè ha de preparar als nens per a anar al col·legi", d'acord amb la informació facilitada per la delegació del Govern. Però a les vuit, en veure que els menors no sortien de l'habitatge i l'home no contestava, han decidit entrar.