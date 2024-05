Etalentum desembarca a Itàlia amb l'objectiu d'obrir 50 oficines als pròxims 5 anys.

Etalentum, empresa líder en selecció de personal a Espanya, ha escollit el mercat italià per iniciar el seu procés d'internacionalització europeu amb l'obertura d'una primera oficina a la regió del Vèneto que estarà plenament operativa el proper mes de setembre. Aquesta zona té un teixit empresarial similar a l'espanyol on les pimes, target a què es dirigeixen la major part dels serveis que ofereix Etalentum, representen al voltant del 95% del total.

La companyia, que actualment té a tot el territori espanyol 37 delegacions, aposta per la internacionalització com una de les seves locomotores de creixement per als propers anys. “Tenim un model de negoci d`èxit amb més de 10 anys de vida i que és fàcilment escalable a altres mercats. El món empresarial italià té moltes característiques similars a les d´Espanya i per això hem iniciat la nostra expansió internacional en aquest país amb una delegació pròpia on també comptem amb la participació d'un soci local que ens aporta el seu coneixement específic del territori”, afirmen Jaume Alemany i David Boixader, cofundadors d´Etalentum.

L'objectiu per al mercat italià és establir 50 oficines els propers 5 anys. Per aconseguir aquest creixement, Etalentum és oberta a establir acords amb socis locals. La companyia busca emprenedors amb experiència al sector del headhunting que comparteixin la seva visió de negoci.

Per enfortir la seva estratègia d'internacionalització iniciada ara a Itàlia, Etalentum ha obert recentment una oficina a Barcelona que atendrà les necessitats específiques de contractació d'empreses estrangeres que operen a Espanya i que també brindarà suport a empreses espanyoles en la recerca de talent internacional.

158856683Etalentum desembarca a Itàlia amb l'objectiu d'obrir 50 oficines als pròxims 5 anys. / Shutterstock

Etalentum, que preveu finalitzar l'any amb una facturació de 7 milions d'euros, també està en procés de continuar potenciant la xarxa actual d'oficines a Espanya. En els propers dos anys, la companyia té previst tenir 100 oficines al territori espanyol, tant amb l'obertura de delegacions pròpies com amb les que realitzi sota el model de franquícia.

L' empresa Etalentum, impulsora dels guardons, és líder en selecció de personal al territori espanyol amb 34 delegacions i té com a avantatge competitiu el seu coneixement local de les empreses, un know-how que millora l'eficiència de les operacions i una innovadora tecnologia que aplica als processos.