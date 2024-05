La Firaflor de Vilanant s’adapta al temps de sequera

Era el mes de gener quan l’equip responsable de la Firaflor de Vilanant es va reunir per decidir, davant la situació de sequera i canvi climàtic, què feien amb la fira. «Normalment, comprem molta flor i després la plantem als jardins municipals o regalem als veïns, però vam creure que aquest any no tocava, perquè potser no es podria plantar ni regar», detalla l’alcaldessa Anna Palet qui és del parer «que ja no podem fer les coses com fins ara». Això els va conduir a repensar la fira i adaptar-la a l’actual situació. Sota el títol A les nostres mans, la fira, que es fa aquest diumenge, busca generar «la reflexió sobre la necessitat de tenir cura del medi ambient, ser conscients del que estem vivint i disposar de jardins més sostenibles». Així, per la fira, «hem teixit un recorregut en què el públic es trobarà els carrers i racons engalanats com sempre, però s’haurà tingut molt en compte quin tipus de planta comprem i exposem».

Per crear les instal·lacions florals, distribuïdes per diferents espais del nucli antic, es farà ús de materials dels quals ja disposaven, també de reciclat, creacions pròpies i es decantaran més per la flor seca i la Sempreviva, una planta molt adaptada a terrenys secs mediterranis que quasi no necessita aigua. L’alcaldessa remarca la implicació dels veïns tot i que apunta que, des de la pandèmia, «ha baixat, no només a Vilanant, també a altres llocs». Malgrat tot, diumenge molta gent ja ha confirmat que participarà muntant.

A banda d’aquestes creacions, a la fira no faltaran, al llarg de tot el dia, les parades d’artesania i productes naturals, així com un mercat de segona mà, inflables i jocs per als més petits i una exposició de pintures a càrrec de la gent gran de Figueres, a la Peixera. A més, s’impartiran tot de tallers i xerrades gratuïtes, al Trull del Fuster. Alícia Herrera proposarà un taller d’un bàlsam de farigola i romaní antiinflamatori per refredats i cicatritzacions, a les 10 del matí, i un altre per fer gel d’aloe vera i donar ús a una planta molt resistent i amb moltes propietats a dos quarts de sis de la tarda i Josep Maria Dacosta parlarà sobre el valor de l’aigua, a les 12 del migdia.

El pagès Josep Juncarol porta anys fent el pregó de la fira. / Josep Maria Dacosta