El llançanenc Fredrik Strand queda fora d’‘Eufòria’ a la primera semifinal

La primera semifinal d'Eufòria de 3Cat ha estat el punt final de la participació de Fredrik Strand en aquest concurs musical. Tot i haver rebut elogis en les dues cançons que va cantar, en aquesta gala no va rebre el suport suficient per quedar-se al programa.

La seva primera actuació va ser un duet amb Julien Leone amb el qual va cantar Don't let the sun go down on me d'Elton John i George Michael. Carol Rovira, membre del jurat d'Eufòria, va valorar molt positivament aquest show arribant a dir que fou «una de les millors actuacions de la història del programa».

3CAT

Quan Fredrik Strand va tornar a l'escenari ho va fer per cantar Sent en mi, la versió en català de Take on me. «Estàs prenent decisions com a artista, decisions sorprenents, i crec que és el que vols fer i estem veient el futur Fredrik», va expressar Alfred Garcia, abans que Rovira tornés a prendre la paraula per dir-li que «ja sabem que tens una de les millors veus d'aquesta edició», però que cal «estar al servei de la cançó perquè cada cançó et demana una cosa diferent. Aprofita la teva intuïció musical». Finalment, Albert Sala exposà que «tens una capacitat vocal tan bèstia i a mi m'agrada molt tot el que suma. Avui m'ha sorprès molt com has mirat als ulls a l'Aina Casanovas, una de les ballarines, com t'has apropat al públic... crec que has fet una transformació» i ho ha rematat dient que «això determina un creixement com a artista».

Al final del programa el públic va decidir amb els seus vots que en Julien Leone havia de ser el primer finalista d'aquesta edició, saltant-se la segona semifinal. A més, amb els seus vots van salvar la Maria Subirà.

Tot seguit, els coaches van salvar en Lluís Sánchez i el jurat a la Misty, deixant el cantant de Llançà i la Valeria Tapia en mans dels espectadors. Va ser a aleshores quan Fredrik Strand no va obtenir suficients vots, fent que hagués d'abandonar Eufòria dues gales després d'haver estat repescat.