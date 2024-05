El llançanenc Fredrik Strand torna a «Eufòria»

El passat 12 d'abril el llançanenc Fredrik Strand va ser expulsat d'Eufòria de 3Cat en una gala que no va estar exempta de polèmica i, ara el públic ha decidit que havia de tornar a l'escenari del plató 1 de Televisió de Catalunya. La gala d'aquest divendres 3 de maig havia de suposar un relleu entre dos concursants, és a dir, a diferència d'altres edicions no hi ha hagut gala de repesca, però amb la sortida d'un eufòric entrava un exconcursant que ja havia estat expulsat.

En aquest cas Aina Da Silva ha estat l'expulsada d'aquesta setmana i en el seu lloc hi ha entrat en llançanenc Fredrik Strand. Durant tota la setmana el públic ha pogut votar quin concursant volia que tornés al talent show. Segons els presentadors, Marta Torné i Miki Núñez, s'han rebut més d'un milió de vots dels quals el 43% han estat destinats al cantant de Llançà. D'aquesta manera Strand torna a Eufòria unes setmanes després i l'Alt Empordà i la demarcació de Girona tornen a tenir representant en aquest concurs de 3Cat.