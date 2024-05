Aquests són els 10 municipis de l'Alt Empordà on la IA recomana no anar a viure "mai de la vida"

En l'era digital, la intel·ligència artificial (IA) s'ha convertit en una eina valuosa per a obtenir tota mena d'informació. En els darrers mesos, ens ha fet un rànquing de les 5 millors platges de l'Alt Empordà; un altre dels 5 municipis de la comarca que considera menys atractius; també un dels 5 municipis empordanesos menys visitats... En definitiva, ens ha ofert moltes dades. Ara bé, és important recordar que les recomanacions de la IA són basades en algoritmes i, per tant, és important no creure fermament en allò que ens explica.

En qualsevol cas, avui volem posar a prova la IA en matèria de llocs on viure. Per això, li hem preguntat: "Quins són els 10 municipis de l'Alt Empordà on no ens recomanes anar-hi a viure mai de la vida? Justifica la resposta". Ens ha respost amb aquest rànquing.

1. Llançà

En aquest cas, la IA diu: "Amb una densitat de població creixent i un accés limitat a serveis de salut, la IA suggereix que viure aquí pot comportar dificultats en termes d'atenció sanitària i qualitat de vida".

Llançà. / Santi Coll

2. Castelló d'Empúries

D'aquest municipi, la IA explica: "Tot i ser una localitat històrica, les dades mostren una disminució en la inversió en infraestructures, fent-la menys atractiva per a establir-s'hi".

Imatge d'arxiu dels habitatges del nucli històric de Castelló. / SANTI FONT

3. L'Escala

En aquest cas, la IA comenta: "La manca de diversificació econòmica i la dependència excessiva del turisme podrien fer aquesta població vulnerable a les crisis econòmiques i als canvis en el comportament dels turistes".

L'Escala. / Santi Coll

4. Empuriabrava

Tot i que no és un municipi (és una urbanització de Castelló d'Empúries) la IA l'afegeix al rànquing i apunta: "Amb una elevada presència de segones residències i una baixa cohesió comunitària, la IA alerta sobre possibles problemes de sostenibilitat social i econòmica a llarg termini".

Empuriabrava. / Santi Coll

5. Roses

En aquest cas, la IA diu: "Malgrat ser una destinació turística popular, els patrons de desenvolupament desigual i la manca de planificació urbanística poden generar tensions socials i problemes ambientals".

La costa de Roses en una imatge d'arxiu. / SALVADOR REDÓ

6. Figueres

D'aquest municipi, la IA comenta: "Tot i la seva importància com a centre comercial i cultural, la IA assenyala un augment en els nivells de contaminació i una falta de polítiques de revitalització urbana".

Panoràmica de Figueres. / Borja Balsera

7. Port de la Selva

D'aquest municipi, la IA explica: "El seu relatiu aïllament i la manca d'oportunitats laborals més enllà del sector turístic poden limitar les perspectives de creixement econòmic i d'ocupació".

Port de la Selva. / Santi Coll

8. Vilajuïga

En aquest cas, la IA diu: "Amb una població envellida i una falta d'atenció a la modernització de les infraestructures, la IA alerta sobre possibles dificultats en termes de serveis i qualitat de vida".

Vilajuïga. / Empordà

9. Peralada

En aquest cas, la IA diu: "Tot i ser coneguda pel seu prestigi cultural i enoturístic, els alts nivells de contaminació i la manca de mesures de sostenibilitat poden minvar el seu atractiu com a lloc de residència permanent".

Peralada. / GM

10. Sant Pere Pescador

D'aquest municipi, la IA argumenta: "Aquest poble, malgrat les seves atraccions turístiques, presenta una alta taxa de desocupació i manca d'infraestructura educativa, cosa que la IA interpreta com a senyal de problemes econòmics i socials significatius".

Platja de Sant Pere Pescador. / Marc Martí

Criteris d'avaluació

Pel que fa als criteris d'avaluació, la IA explica que ha fet servir els següents:

"Diversitat econòmica: Es va considerar la diversificació de l'economia local per avaluar la resiliència davant de canvis econòmics.

Es va considerar la diversificació de l'economia local per avaluar la resiliència davant de canvis econòmics. Accés als serveis: Es va tenir en compte l'accés a serveis essencials com salut, educació i transport.

Es va tenir en compte l'accés a serveis essencials com salut, educació i transport. Estabilitat social: Es va analitzar la cohesió comunitària, els nivells de criminalitat i altres indicadors de benestar social.

Es va analitzar la cohesió comunitària, els nivells de criminalitat i altres indicadors de benestar social. Desenvolupament urbà: Es va avaluar el desenvolupament urbanístic, incloent-hi planificació territorial i problemes com la contaminació i la infraestructura.

Es va avaluar el desenvolupament urbanístic, incloent-hi planificació territorial i problemes com la contaminació i la infraestructura. Perspectiva de futur: Es van considerar les tendències demogràfiques i econòmiques per preveure la viabilitat a llarg termini dels municipis".

Cal recordar que aquesta classificació, ha de ser interpretada amb precaució i pot variar segons les preferències personals i circumstàncies individuals. I és que sempre és recomanable fer una investigació més profunda i consultar múltiples fonts abans de prendre decisions importants com la de canviar de residència.