Aquests són els cinc municipis de l'Alt Empordà que la IA considera menys atractius

Avui dia, la intel·ligència artificial (IA) ha penetrat en gairebé tots els àmbits de la nostra vida quotidiana, incloent-hi l'anàlisi estètica del nostre entorn. Per això, hem volgut preguntar a la IA: quins són els cinc municipis de l'Alt Empordà que considera menys atractius?

Cal tenir present que la IA opera amb algoritmes i no pot prendre decisions "humanes" com ho faria una persona. Per tant, aquesta llista no reflecteix opinions subjectives, sinó més aviat els resultats d'una anàlisi algorítmica. És per això que hem demanat que la intel·ligència artificial ens expliqui en què es basa per prendre les decisions que pren. Argumenta que "és capaç de processar enormes quantitats de dades i identificar patrons que podrien passar desapercebuts pels humans. En aquest cas, s'han utilitzat algoritmes sofisticats per avaluar diversos factors visuals i estructurals en els municipis de la comarca. Aquests factors poden incloure la uniformitat arquitectònica, la neteja dels carrers, la quantitat de vegetació urbana i altres elements que contribueixen a la percepció estètica d'un lloc".

Amb tot això, les cinc poblacions de l'Alt Empordà que considera menys atractius són:

Figueres De la ciutat de Figueres, la IA diu: "Malgrat ser famosa per ser el lloc de naixement de Salvador Dalí, la IA ha identificat zones de Figueres que podrien millorar en termes d'estètica urbana". I justifica la seva resposta argumentant que "els factors comuns inclouen l'estructura irregular dels edificis i la manca de cohesió en el disseny urbà".

Panoràmica de Figueres. / Borja Balsera

Roses De Roses la IA explica que, tot i que "pot ser sorprenent que aquesta destinació turística aparegui en aquesta llista, la IA ha detectat àrees on la congestió del trànsit i la densitat de construcció poden afectar la percepció estètica". Així argumenta la seva decisió.

Panoràmica de Roses. / Santi Coll

Llançà "Malgrat la seva bellesa natural, la IA ha identificat qüestions relacionades amb l'ordenació urbana i la conservació del patrimoni arquitectònic que podrien millorar la seva puntuació estètica". Aquesta és la valoració i justificació que la IA fa per incloure Llançà a la llista de "municipis menys atractius de l'Alt Empordà".

Llançà. / Santi Coll

Empuriabrava La IA també inclou Empuriabrava a la llista. Diu: "Aquesta urbanització costanera, coneguda pels seus canals navegables, ha rebut crítiques de la IA relacionades amb la uniformitat en el disseny dels edificis i la manca de varietat estètica".

Empuriabrava. / Santi Coll

Port de la Selva De Port de la Selva, la IA subratlla que "aquest poble costaner també figura en la llista de pobles menys atractius" perquè "ressalten aspectes com la falta de manteniment en algunes àrees i la discrepància en l'estil arquitectònic".

Port de la Selva. / Santi Coll

"No són crítiques negatives"

Malgrat tot, la IA es defensa dient que "és important entendre que aquesta llista no pretén menystenir cap municipi en particular". En canvi, diu que ofereix una perspectiva interessant sobre com la tecnologia pot ajudar a identificar àrees d'optimització en termes d'estètica urbana. "És important que les autoritats locals i els residents considerin aquestes dades com a eines per millorar el medi ambient urbà i no com a crítiques negatives. En definitiva, l'objectiu és fomentar el diàleg i la millora continua dels nostres espais urbans per a tothom", opina la intel·ligència artificial.