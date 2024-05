El cicle Plus Ultra d'Agullana segueix amb la presentació del llibre 'La sardana del segle XX'

Després d’una estrena exitosa, el cicle Plus Ultra, impulsat per Les Antípodes a Agullana, segueix aquest dissabte 18 de maig amb un taller de sardanes a les sis de la tarda, a la plaça de l’Església i, tot seguit, la presentació del llibre La sardana del segle XX (Efadós) del musicòleg Òscar Crespo, qui recupera un text inèdit de Josep Mont i Grau sobre la sardana amb postulats i detalls d’aquesta dansa. El text s’acompanya de fotos en blanc i negre sobre ballades i cobles explicades per l’historiador Alexis Serrano.

Durant l’acte de presentació del llibre, Òscar Crespo conversarà amb l’artista Emilio López-Menchero, net d’exiliat de la guerra que està fent una residència sobre els exilis provocats pels totalitarismes. L’artista prepara la performance Camarades, pel dissabte 25, amb la complicitat de gent del poble.