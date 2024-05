Un dispositiu a cases ocupades de la Marca de l'Ham de Figueres se salda amb 52 infraccions detectades

Un dispositiu policial conjunt de Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra a les cases ocupades de la Marca de l'Ham de Figueres s'ha tancat amb 63 inspeccions a domicilis, 52 actes per diverses infraccions i la citació de set persones per la Llei d'Estrangeria. La policia també ha retirat de la via pública sis vehicles. Aquesta no és la primera vegada que s'organitza un dispositiu d'aquestes característiques a la zona. A finals del 2022, es va fer un altre operatiu amb més d'una cinquantena d'identificacions.

En aquest sentit, des de fa anys els immobles del barri al sector est de Figueres pateixen ocupacions que han generat problemàtiques i malestar a la zona. Els pisos ocupats són propietat de la Sareb.