L'Ajuntament de Figueres ha instat a la propietat d'un edifici a mig construir de la Marca de l'Ham a tapiar-lo i avisa que si no ho fa s'enfrontarà a multes que van dels 300 als 3.000 euros. El regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, ho va explicar aquest dilluns al ple a preguntes de Cs, que va reclamar al govern que actuï per resoldre la situació. El portaveu de la formació, Héctor Amelló, diu que els veïns viuen un "infern" amb festes, baralles i tràfic de drogues. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, va explicar que en relació a l'edifici a mig construir, la Guàrdia Urbana hi ha identificat almenys tres persones que hi viuen il·legalment i que en un informe a l'agost ja van constatar que ho feien en condicions "insalubres".

Pel què fa a les cases adossades que també estan ocupades, diu que estan pendents que Sareb se les quedi i engegui els tràmits judicials per desallotjar-ne els ocupes. També s'hi ha identificat les persones que hi viuen, algunes en situació irregular al país, i que ho han posat en coneixement de la Policia Nacional perquè actuï.