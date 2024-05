Inditex no és el problema

Zara al carrer Joan Maragall de Figueres. / Santi Coll

La consumació del replegament d’Inditex ha esvalotat Figueres. Algunes de les seves botigues a la capital estan incloses en el pla de reestructuració de la firma d’Arteixo. Fa temps que el rumor s’ha convertit en un nou argument per a aquelles persones sempre interessades a veure el got mig buit a la ciutat. Davant d’aquesta fugida, no m’ha sorprès llegir i escoltar els escarafalls d’alguns autors que presagiaven l’enfonsament comercial immediat amb l’arribada del gegant capitanejat per Amancio Ortega a finals del 2000. Els visionaris de sempre, ja us ho dic jo.

És evident que el comerç local s’ha transformat durant l’últim quart de segle, encara que no ha estat a causa d’aquest conglomerat empresarial. Hi ha molts condicionants que expliquen la transformació d’un sector que va ser modèlic: l’esgotament d’una manera de fer o les dificultats d’aconseguir relleus generacionals, han tingut molta més importància que l’aparició d’aquestes i altres franquícies en el paisatge comercial local. Tampoc no podem oblidar l’acceleració dels canvis en els hàbits de consum de la nostra societat que, precisament, també han impulsat l’empresa gallega a replantejar la seva estratègia global. L’any passat, la companyia va tancar més de sis-cents establiments sobretot de les marques Zara i Bershka. Aquest any ja s’hi han afegit Castelló de la Plana, Cadis, Saragossa i ja veurem si, finalment, Figueres. Tot i això, l’empresa, ara presidida per Marta Ortega, va acabar l’exercici amb més espai de venda i un increment d’ingressos superior al deu per cent.

És possible que aquests establiments emigrin cap a la Jonquera. De fet, fa temps que mirem cap a l’Albera per buscar nous culpables d’aquest canvi comercial, com el seu dia va passar en sentit contrari, amb la marxa de compradors locals i comarcals cap a Girona. Insisteixo, però, que la dinàmica comercial està en plena transformació focalitzada, com qualsevol negoci, en el rendiment final. La qüestió de fons és una altra.

Un any després d’arribar a la comarca, Zara va desestimar obrir un centre logístic al Far d’Empordà quan tot semblava lligat. Han estat necessàries dues llargues dècades perquè un important operador ocupi el seu lloc. Figueres no es pot permetre esperar tant temps per recuperar la brillantor i la seva capacitat d’atracció. Aquesta és la qüestió.