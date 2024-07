Quan vegis la barba del teu veí cremar...

Una mà introdueix una papereta electoral en una urna en les eleccions legislatives a França. / Nazaret Romero

Europa respira una mica més tranquil·la. En un gir de guió que pocs esperaven, però que una gran majoria anhelava, el Nou Front Popular (NFP), l’aliança de les esquerres, s’ha convertit en la primera força de l’Assemblea dels nostres veïns. Fins i tot la coalició del president Macron ha superat l’extrema dreta de Marine Le Pen. Un èxit avalat per una mobilització sense precedents en quaranta anys: tres de cada quatre francesos van exercir el seu dret a vot.

Aquests resultats m’han recordat una vella conversa amb uns funcionaris del Parlament Europeu. En aquells dies, la societat veïna començava a mostrar símptomes de decadència: precarietat social, laboral i econòmica, baix nivell educatiu i, sobretot, un sentiment d’abandonament per part dels polítics. Un malestar que començava a traslladar-se als carrers i que no ha deixat de manifestar-se al llarg d’aquests anys. El més inquietant d’aquella tertúlia va ser l’anunci final: «Aquí us acabarà passant el mateix».

Dues dècades més tard, aquella premonició continua complint-se. El triomf del NFP és un raig d’esperança, però també un toc d’atenció. Si no prenem nota, podríem veure’ns atrapats en el mateix cercle viciós.