L’opi de la societat

Celebració de la victòria de la selecció espanyola del campionat del món de futbol. / Salvador Redo

Admeto la meva culpabilitat per haver vist la final de la Copa d’Europa. Estic entre el 75% de l’audiència que es va enganxar a la pantalla. Per la meva manca d’interès pel futbol, només vaig veure la segona meitat del partit, aquella on es va decidir tot. Però ja us avanço que l’eufòria col·lectiva posterior no canviarà la meva percepció d’aquest esport.

Crec que és necessari fer una pausa i reflexionar un cop passada aquesta catarsi. Primer de tot, no ens hem de sentir menys catalanistes per gaudir amb La Roja. Comprenc, a més, que l’excitació del moment –i l’excés d’alcohol, que mereixeria comentari a banda– hagin provocat tensions en les relacions internacionals. M’entristeix el silenci dels oracles mediàtics que preveien una desfeta i, en canvi, s’han esgargamellat amb la victòria. I, sobretot, em fan fàstic els càntics xenòfobs a Cibeles, dirigits a jugadors que, poques hores abans, eren aclamats pel seu joc. El color de la pell, l’origen o la religió continuen molestant molts d’aquells que s’embolcallen amb la bandera d’un país que és multicultural des de fa molts anys.

La diversitat als nostres camps de futbol hauria de convidar la societat a fer un pas cap a la tolerància i la inclusió. Així podrem celebrar no només victòries esportives, sinó també triomfs com a societat.