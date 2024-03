En l'era digital, la Intel·ligència Artificial (IA) ha emergit com una eina essencial que impregna molts aspectes de les nostres vides: des de la planificació dels nostres desplaçaments, fins a l'anàlisi de dades complexes. I és que la IA està transformant la manera com vivim i treballem.

Per això, moltes persones l'utilitzen per buscar informació sobre quins llocs són ideals per visitar. Però la IA sempre ens sorpren. Per què, la proporciona informació fiable? Ho hem volgut comprovar i hem preguntat a la IA: "Quines platges de l'Alt Empordà són més idíl·liques i ideals per visitar?". En destaca cinc i no són les que et penses. No són petites cales com la Tamariua, la Portaló o la Jugadora (totes al cap de Creus). No. Són platges de dimensions més grans i molt concorregudes. Són aquestes:

Platja de Port de la Selva

D'aquesta platja, la IA diu: "Situada a la pintoresca vila de pescadors de Port de la Selva, aquesta platja ofereix un entorn natural impressionant amb les seves aigües cristal·lines i el seu paisatge rocós. Rodejada per muntanyes i penya-segats, la Platja de Port de la Selva és perfecta per a aquells que busquen tranquil·litat i bellesa natural. És ideal pel submarinisme, ja que les seves aigües clares amaguen un món submarí ple de vida marina". Què creus, encerta?

Platja de Port de la Selva. / Ajuntament de Port de la Selva

Platja de Roses

En aquest cas, la Intel·ligència Artificial diu el següent: "Roses és un dels destins costaners més populars de l'Alt Empordà, i la seva Platja de Roses és una de les raons principals. Amb sorra fina i aigües tranquil·les, aquesta platja és perfecta per relaxar-se sota el sol mediterrani. A més, els visitants poden gaudir de diverses activitats aquàtiques com el windsurf i el kayak, o simplement passejar pel seu passeig marítim ple de restaurants i bars amb vistes al mar". Hi estàs d'acord? La informació és encertada?

Platja de Roses. / Santi Coll

Platja de Cadaqués

Del municipi i platja de Cadaqués explica el següent: "La població és coneguda per la seva bellesa natural i la seva atmosfera bohèmia, i la seva platja no és una excepció. La Platja de Cadaqués és una cala encantadora amb aigües turqueses i vistes panoràmiques a la badia. És un lloc perfecte per nedar, prendre el sol o simplement contemplar la tranquil·litat del mar. Després de passar el dia a la platja, els visitants poden explorar els carrers empedrats de Cadaqués i descobrir les seves galeries d'art i restaurants de peix fresc". Creus que l'ha encertat en aquest cas?

Banyistes en una de les platges de Cadaqués. / Santi Coll

Platja de Sant Pere Pescador

D'aquesta platja informa això: "Per als amants de la natura i els esports aquàtics, la platja de Sant Pere Pescador és un veritable paradís. Aquesta extensa platja de sorra fina és coneguda per les seves ventoses condicions, que la converteixen en un lloc perfecte per practicar kitesurf i windsurf. A més, la platja està envoltada de parcs naturals i arrossars, oferint un entorn natural únic per explorar". Hi estàs d'acord amb el que escriu la IA?

Platja de Sant Pere Pescador, a l'estiu. / Marc Martí

Platja de la Gola de Llançà

De la platja de la Gola de Llançà, la IA diu: "Aquesta és una bella extensió de sorra situada a la localitat de Llançà, a la Costa Brava, a l'Alt Empordà de Catalunya. Aquesta platja gaudeix d'una ubicació privilegiada, ja que està envoltada per un paisatge natural protegit, incloent-hi el Parc Natural del Cap de Creus i el Parc Natural de l'Albera". L'encerta en aquest cas? Què opines?

Platja de la Gola de Llançà. / Santi Coll

I per acabar, la IA encara dona un apunt més amb relació a les platges empordaneses: "Amb la seva combinació de bellesa natural, aigües cristal·lines i encant mediterrani, les platges de l'Alt Empordà són veritables tresors a descobrir. Ja sigui relaxant-se a la sorra, explorant el paisatge submarí o gaudint de l'autèntica cuina catalana, una visita a la comarca és una experiència única". Hi estàs d'acord? En qualsevol cas, cal tenir en compte que la IA funciona a partir d'algoritmes i, per tant, les seves respostes són "mecàniques". I la bellesa és quelcom subjectiu; per a gustos, colors. Totes les platges de l'Empordà tenen el seu encant.