El davanter Hugo Tignel té 22 anys, és francès i actualment juga al Club de Futbol Empuriabrava-Castelló, a la vuitena categoria del futbol estatal. Tot i ser futbolista amateur, té entre cella i cella triomfar a l’elit. «Estic entrenant per jugar el més amunt possible. És difícil, però si puc arribar a primera, millor», desitja. Natural de Lió, ciutat situada a l’est del país, està provant sort a diferents clubs estrangers. En els darrers mesos ha anat a entrenar en equips de Dubai i d’Anglaterra. Mentre espera una resposta, segueix mostrant les seves capacitats ofensives al camp de futbol municipal Iñaki Fernández Orjales Búfalo d'Empuriabrava.

Dins del procés per ser professional, Tignel acaba d’estrenar un documental en francès on es mostra els passos per poder assolir el seu somni. El jugador dels castellonins és el protagonista de Let’s go. C’est ton moment, que té tres capítols, ambientats a Empuriabrava, a Lió i a Dubai, on mostra com un jugador de futbol amateur busca el seu camí per arribar a ser professional. Tots tres capítols estan disponibles, en obert, a YouTube, i en total ja freguen les 250.000 reproduccions.

Tignel va arribar a Catalunya fa quatre anys, quan va fitxar per La Jonquera, de Pimera Catalana. Després, va provar sort a equips de Conca (San José Obrero) i de Múrcia (Bullense). També ha defensat els colors del Palamós, a Primera Catalana.