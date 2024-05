Blinden carrers de la Marca de l’Ham de Figueres i de Vilatenim contra camions forasters

La presència continuada de camions de transport internacional de gran tonatge a la zona urbana de Figueres, en espais que no estan habilitats per al seu estacionament, ha dut l’Ajuntament a prendre mesures expeditives per a evitar la seva proliferació.

En concret, els dos trams conflictius són els de la ronda Ricard Giralt, entre l’avinguda Vilallonga i el camí vell de Vilatenim, i el lateral dret de l’entrada a Figueres per la C-260, a l’altura de Vilatenim. En aquests dos punts, la presència de camions forasters, alguns dels quals procedien del nord d’Àfrica, era constant. Malgrat els avisos de la Guàrdia Urbana, els camioners continuaven aturant-se en aquests dos espais de la via pública que, en principi, estan destinats per a l’aparcament de turismes.

Un altre dels espais afectats per la mesura. / Santi Coll

Per a tallar de soca-rel aquesta problemàtica, el consistori ha optat per instal·lar-hi barreres de formigó de manera escalonada, deixant prou espai lliure per als cotxes i les furgonetes. Aquesta mesura expeditiva ja es va haver de prendre anys enrere en els dos vials de darrere la depuradora, en els carrers Vila-sacra i Vilanova de la Muga, que eren ocupats per camions que aprofitaven la presència pròxima d’una estació de serveis per a transportistes. La instal·lació d’aquests blocs de formigó també pretén evitar els incidents dins del nucli urbà durant les maniobres d’aparcament dels camions.

Solució americana

Els blocs de formigó són del tipus anomenat New Jersey. Es coneixen amb aquest nom des dels anys cinquanta del segle passat, quan es van fabricar i instal·lar per primer cop a la carretera US-99 de Califòrnia, un vial molt sinuós que registrava molts accidents de trànsit i que era coneguda com a Grapevine Grade. Des d’aleshores han proliferat a tot el món.