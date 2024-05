Quina vinculació té Jordi Pujol amb Darnius i per què participa en el documental sobre la indústria surera?

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha participat en el rodatge del documental històric sobre la indústria surera que s'està gravant a Darnius. Un audiovisual que té l'objectiu de recuperar la memòria viva del suro al municipi, mostrant els moments claus que expliquen el procés que va patir el sector com a reflex d'allò que van viure altres pobles surers de Catalunya. S'espera estrenar-lo el 2025.

Quina vinculació té Jordi Pujol amb Darnius?

Pujol és net d'industrials del suro de Darnius, i és per aquest motiu que "serà una de les veus del documental que narra la importància del que havia representat la indústria surotapera no només per la família i sinó pel conjunt del municipi altempordanès", segons expliquen els creadors del documental. Amb motiu del rodatge, l'expresident va visitar el poble i també va ser rebut per l'alcalde de Darnius, Josep Madern, i els regidors Joan Llauró i Joan Pineda.

L'avi de l'expresident, Ramir Pujol, i el seu pare, Florenci Pujol, eren darniuencs de naixement. La família era propietària de la fàbrica de taps. Quan aquesta va tancar, es va marcar un abans i un després. "A partir d'aleshores, més d'una desena de fàbriques van anar tacant fins que l'any 1975 ho va fer l'última, deixant enrere l'època gloriosa del suro que havia aconseguit, en part, sostenir moltes famílies i duplicar la població actual del municipi que va arribar als més de 1.200 habitants", comenten els creadors del documental.

Rodatge de l'entrevista amb l'expresident Jordi Pujol. / Nacho Olano

Col·laboració de la ciutadania

Per portar a terme el documental "ha estat indispensable la col·laboració de la ciutadania que va reaccionar massivament a la crida que va fer l'Ajuntament de Darnius el 19 de març a través d'una carta i de l'anunci del documental a les xarxes socials", apunten els creadors. I és que, des d'aleshores, molts veïns i veïnes i persones que no viuen actualment al poble s'han posat en contacte per fer aportar testimonis, informació, documents i imatges sense les quals el projecte no s'hauria pogut portar a terme. En aquest sentit, a més de l'expresident, el documental compta amb els testimonis de persones nascudes abans del 1950 que havien treballat a les fàbriques, veïns i veïnes que tenen una història familiar rellevant vinculada amb el passat industrial del poble, el director del Museu del Suro de Catalunya, Pep Espadalé, i la directora de la Càtedra d'Estudis del Suro de la Universitat de Girona, Rosa Ros.

Rodatge de les entrevistes a les últimes treballadores de fàbriques. / Nacho Olano

A més, l'historiador local Pere Perxès ha cedit gairebé un centenar d'imatges inèdites sobre la indústria al poble del primer terç del segle XX del seu arxiu que no han estat mai ni publicades ni exposades enlloc i moltes de les quals es podran veure per primera vegada en l'estrena de l'audiovisual.

El documental es tracta d'una iniciativa que ha impulsat l'Ajuntament de Darnius i que ha rebut el suport de diferents entitats vinculades amb la difusió cultural del territori com són Museu del Suro de Catalunya, la càtedra d'Estudis del Suro de la Universitat de Girona, el Consorci Salines Bassegoda, l'Institut d'Estudis Empordanesos i l'editorial Gavarres. L'audiovisual va a càrrec de la productora Waaau Audiovisual, està coordinat pel periodista Pau Llosa, que també realitza les entrevistes dels testimonis, i rep l'assessorament i la supervisió de l'historiador local Pere Perxès. A més, de tots els col·laboradors, en el making of hi participen Nacho Olano i l'agència de màrqueting Somia Digital.