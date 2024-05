L'EmpuriaTast torna a Empuriabrava després d'un any de pausa: quan se celebrarà i com serà? T'ho expliquem

L'EmpuriaTast torna a Empuriabrava aquest 2024 després d'un any de pausa. Així, del 23 al 26 de maig, la recentment renovada plaça de les Palmeres acollirà aquesta proposta que permetrà degustar els plats de diversos restaurants i foodtrucks de la vila. "Aquesta és una oportunitat per als restauradors del municipi per donar a conèixer la seva cuina", expliquen des de l'Ajuntament, organitzadors de l'esdeven.

Enguany, els restaurants i bars participants són el Crismiou, el Bistro Montserrat, l’Essència, el Japa2Go, el Magi Take Away, el Sikim i el Vedella dels Aiguamolls. Tots ells oferiran una àmplia varietat de tastets, des de plats tradicionals fins a creacions innovadores, a preus assequibles d'entre 1 i 5 euros. A més, hi haurà activitats per a tota la família i concerts en directe amb artistes com Adrià Giner, Ryna, Pelacanyes i la Sing Swing Company.