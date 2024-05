Moda i solidaritat tornaran a omplir el teatre de Roses

L’entitat empordanesa We Love Uganda continua amb les activitats culturals per recaptar fons per als projectes d’educació a Uganda. Aquest diumenge 19 de maig, el Teatre de Roses municipal acull a les sis de la tarda la tercera edició de la desfilada solidària amb comerços de Roses i de Figueres i un centenar d'infants que desfilaran i que actuaran procedents de diferents escoles d’arts escèniques de l'Alt Empordà.

Els models infantils i adults, coordinats per l’agència Piübella Models, lluiran dissenys de les botigues Còmic i Strena’t de Roses i les botigues Bonet i Zeeman de Figueres. La desfilada oferirà actuacions a càrrec d’alumnes de l’escola Mónica Lucena de Figueres i Empuriabrava i del Club Gimnàstica Rítmica de Roses que intervindrà amb diferents coreografies.

La desfilada que ja ha estat molt ben acollida en anteriors ocasions, tindrà una cinquantena de models, nens i nenes d’edats compreses entre els 6 i els 16 anys amb models de roba esportiva, casual, pijames. moda de bany i per a ocasions especials.

En finalitzar l’acte hi haurà el sorteig de diferents productes solidaris. Els fons recaptats seran per l’escolarització de nens i nenes de famílies vulnerables d’Entebbe, a Uganda. El donatiu solidari és de 8 euros. Les entrades es poden adquirir aquí i el mateix diumenge a taquilla a partir de les cinc de la tarda.

Suport als infants

L’entitat va començar el 2019 per ajudar l’escola-orfenat New Life-Abba House. Va treballar en diferents projectes, des de cobrir les necessitats bàsiques durant la pandèmia, a equipar les habitacions per a la cinquantena de nens de l’orfenat. Col·laboren puntualment en projectes d’associacions ugandeses. Totes les accions estan adreçades a donar suport als infants i famílies vulnerables de la comunitat.

El 2022 engeguen el projecte de beques d’educació i han escolaritzat dotze joves a secundària i vuit nens i nenes a primària. Durant l’any organitzen activitats culturals i d’oci per a recollir fons. Per aquest acte han comptat amb la col·laboració dels establiments comercials i l’Ajuntament de Roses. La pròxima activitat prevista serà un festival benèfic de cant al Cercle Sport Figuerenc el 8 de juny a la tarda.