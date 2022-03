A les sis en punt la música va començar a sonar i, a l’escenari del Teatre Municipal de Roses, ballarines de l’acadèmia de dansa Dany’s van encetar amb elegància la desfilada solidària de moda organitzada per We Love Uganda a benefici de l’educació d’infants d’aquell país africà. Prop de duescentes persones van voler acompanyar, aquest diumenge passat, a la setantena d’infants i joves que van animar-se a desfilar i a mostrar les noves tendències per aquesta primavera de sis botigues de Figueres i Roses, i les creacions d’una dissenyadora local.

L’objectiu de la desfilada, que va ser molt ben acollida pel públic assistent, era recollir fons per l’escolarització de nens de famílies vulnerables d’Entebbe, a Uganda. La gala, que va ser conduïda i presentada per Alberto Márquez i emmarcada amb una escenografia creada per l’artista Ettore Battaglia, va engegar motors amb els primers infants desfilant per la catifa vermella al ritme de la música i mostrant els nous models per aquesta temporada de les botigues Bonet, Big Bang, Pirates & Princeses, i la Llar del Nadó de Figueres; i les botigues Double Agent, Nens & Young, i els dissenys de Sereia. Els petits models van despertar, en tot moment, l’empatia dels presents els quals, des de la platea, els animaven amb sonors aplaudiments. Alguns d’ells mai abans havien desfilat mentre que altres van demostrar grans habilitats. Agraïment als assistents La gala, que va durar una hora i mitja aproximadament, va incloure també un sorteig de lots que es va fer in situ i davant tota la platea. Al final de la desfilada, amb tots els participants dalt de l’escenari, una de les responsables de We Love Uganda va agrair a tots els assistents la col·laboració. El Teatre de Roses acull una desfilada solidària per escolaritzar nens a Uganda