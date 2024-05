90 km en bici, 21 corrent i 2 nedant sense parar: el gran repte del triatló d'Empuriabrava

Empuriabrava acollirà, aquest cap de setmana 18 i 19 de maig, una nova edició del duatló i triatló 100x100Half. L’esdeveniment comptarà amb cinc modalitats diferents, repartides en proves de bicicleta per carretera, córrer a peu i nedar al mar d'Empuriabrava. La prova reina serà la coneguda com a modalitat Half (diumenge, 7.30 h del matí), que comptarà, per aquest ordre i sense parar, amb 1,9 km nedant, 90 km en bici i 21 corrent.

El recorregut sobre dues rodes seran tres voltes de 30 km en un circuit que unirà Empuriabrava, Castelló d'Empúries i Palau-saverdera i el de córrer seran quatre voltes de 5 km a la zona del passeig marítim d'Empuriabrava i part del Camí de la Muga. Les inscripcions encara estan obertes: per disputar l'exigent Half el preu és de prop de 240 euros mentre que la modalitat més econòmica és l'Sprint (60 euros), que inclou 20 km en bici, 5 corrent i 750 m nedant. L'Escala ja havia acollit una prova d'aquestes característiques a l'abril.