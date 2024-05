Ampar Gironella: «Tota la gent de Rabós passa per la meva botiga en algun moment»

Un bar o una botiga en un poble petit, és més que un negoci: és un punt de trobada i socialització. Cobren una gran importància els cafès o les botigues de queviures als petits municipis, on no queda cap altre servei obert. És el cas de la botiga del carrer Estret de Rabós d'Empordà que regenta des de ja fa vint anys l’Ampar Gironella i que està oberta cada matí menys el de dijous per servir el seu públic fidel: «miro de tenir tot el que necessiten».

Explica l’Ampar que «la gent ja està acostumada, i la vida social és als matins, tota la gent del poble passa per aquí en algun moment. Es va jubilar l’anterior propietària i em feia gràcia tenir el meu negoci. Estic contenta amb la gent del poble perquè en algun moment passa pràcticament tothom, potser hi ha gent que no necessita venir cada dia, però en general ho agraeixen molt», declara.

Entre setmana la gent jove se’n va a treballar, però queda la gent gran que es reuneix a la botiga que es converteix en un punt de trobada: «Xerren tots i m’expliquen si ha vingut el metge, la infermera, si passa el del butà o el del peix, coses del poble». Assegura que «la gent que vivim al poble és perquè ens agrada, és una manera de viure, però som conscients de la falta de serveis, ho tens assumit i et vas adaptant».