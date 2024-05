La 14a edició de la Vilafant Vila Educadora reflexiona sobre els tipus de dol

Vilafant ha dedicat tot el matí de dissabte a reflexionar en comunitat sobre diferents temes educatius. En aquesta 14a edició de la jornada Vilafant Vila Educadora s’ha centrat en el dol, en els tipus de dol i amb com gestionar-los. Ha estat una trobada oberta a tota la comunitat, tal com ha defensat la regidora d’educació Meritxell Novillo: «A Vilafant tenim clar que per educar cal tota la comunitat, i per això cada any, de manera consensuada amb totes les escoles escollim un tema sobre el qual reflexionar entre tots i totes, ja que tots eduquem, des de l’Ajuntament, les escoles, però també des d’altres espais ciutadans, per això és important que en aquesta jornada hi participi tothom».

La jornada s'ha celebrat al centre cívic de les Mèlies, ha arrencat amb la salutació de l’alcaldessa, Montse De La Llave, que ha destacat la importància de tractar un tema del dol en unes jornades en les quals que hi ha participa tota la comunitat. En aquesta jornada, també hi ha assistit la consellera comarcal d’Educació, Júlia Gil, que ha agraït a Vilafant, l’organització de jornades com aquesta, ha destacat la necessitat de tota la comunitat per tal d’educar.

«És important que en aquesta jornada hi participi tothom, des de les escoles, però també des d’altres espais ciutadans» Meritxell Novillo — Regidora d’educació de Vilafant

Tot seguit, la psicopedagoga Cristina Gómez ha obert la jornada parlant del camí de la vida i la transformació de les experiències de la pèrdua. Durant aquesta primera part de la jornada, Gómez ha definit el dol com un procés d’adaptació que cal passar i ha destacat la importància d’un bon acompanyament. Gómez ha reivindicat el plor, necessari per gestionar el dol. La psicopedagoga ha acabat aquesta primera conferència afirmant que tots som les nostres pèrdues, ja que a causa d’elles som com som i ens ha deixat una frase per reflexionar: “No arriba abans qui va més ràpid, sinó que sap on va”.

La psicopedagoga Cristina Gómez i el públic. / AJ VILAFANT

Participació de tots els centres educatius de Vilafant

Vilafant Vila Educadora és també un aparador de tota la feina que fan els diferents centres escolars del municipi. L’alumnat de l’institut de Vilafant han explicat el seu projecte “Instants” i com han treballat el llarg del curs elaborant una revista i també pòdcasts que s’han emès per Ràdio Vilafant. Tot seguit, des de l’escola Les Mèlies ens han explicat la seva experiència amb les situacions d’aprenentatge, destacant el treball que han fet aquest curs amb un aprenentatge real sobre la poesia. Des de l’escola Sol i vent han compartit amb els assistents com treballen des del seu centre el dol, ens han ensenyat que les obertures i els tancaments de curs són la clau del seu treball. Des de la llar d’infants 7 pometes han mostrat el seu treball amb el conte “Quin gust té la lluna”, una situació d’aprenentatge que els permet treballar la cooperació i el treball en equip. «Creiem que aquesta jornada és un molt bon espai perquè les escoles comparteixin tot allò que han treballat i puguin explicar a les famílies i a la resta de la vila a quins temes han centrat els seus aprenentatges. Estem molt satisfets que en aquesta vila educadora hi participin tots els centres educatius, des dels més menuts als més grans», afegeix Novillo.

Alumnes de l'Institut de Vilafant presentant el seu projecte. / AJ VILAFANT

Aquesta jornada s’ha tancat amb una taula rodona on hi han participats tots els agents que intervenen en aquest tipus de procés. Moderat per la mestra d’educació infantil i dinamitzadora de l’espai jove Vilafant Júlia Ruiz. Aquesta taula rodona ha tingut la participació de professorat i integrants dels equips directius dels centres educatius de Vilafant, personal sanitari del CAP, del consell comarcal, psicòloga i treballadora social de l’EAP, que han compartit les seves reflexions.