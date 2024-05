Impulsen la restauració de 10 explotacions d'extracció de minerals abandonades de l'Alt Empordà

Les explotacions d'extracció de minerals, com poden ser pedreres, argileres o guixeres, antigament eren espais de molta activitat. Aquesta efervesència, però, amb el pas dels anys s'ha anat apagant, fet que ha provocat que moltes d'elles hagin quedat abandonades sense completar els treballs de restauració necessaris per a la rehabilitació ambiental. El resultat ha estat una gran cicatriu en el paisatge i un fort impacte en l’entorn i la biodiversitat. Per remeiar aquest problema, ara el Departament d'Acció Climàtica ha impulsat la restauració de 70 activitats extractives abandonades de Catalunya, 10 de les quals són a l'Alt Empordà. "L'objectiu és rehabilitar-les i permetre que passin a ser, novament, un espai natural visitable per a la ciutadania", explica la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas. "Són un patrimoni que cal conservar", afegeix.

Les explotacions d'extracció de minerals altempordaneses que es rehabiliten són les següents:

Basses de les Garrigues (Palau-saverdera)

Bassa del Camí Ral (Palau-saverdera)

El Turó (Bàscara)

Muntanya d'en Sot (Palau-saverdera)

Pedrera d'en Grau (Port de la Selva)

Pla de Bàscara (Bàscara)

Punta Falconera (Roses)

Rec Barraca Gran (Roses)

Riera de la Cuana (Roses)

Sant Mori 2, Campos del Molino (Sant Mori)

Actualment, s'està treballant per rehabilitar la majoria de les explotacions. Només una, la del Pla de Bàscara, ja s'ha restaurat completament. En tots els casos, qui executa les tasques de recuperació d’aquestes zones és l’empresa Forestal Catalana.

"Espais preuats"

Les explotacions d'extracció de minerals que ara es recuperen van quedar abandonades, majoritàriament, a mitjans del segle XX. Per això, es consideren "espais molt preuats i valuosos que cal recuperar", apunta Barnadas. Ara bé, per fer-ho es requereix una inversió important. Per aquest motiu, "s'ha aprofitat el Fons Climàtic, els Next Generation i el Fons FEDER per finançar els projectes", apunta la secretària d'Acció Climàtica. El pressupost total del pla és de 16,5 milions d'euros.

En el conjunt de Catalunya, el Departament d'Acció Climàtica ha iniciat la restauració de 70 explotacions. A l’Alt Pirineu i Aran, es recuperaran 6 activitats; a Barcelona, 5; al Camp de Tarragona, 8; a la Catalunya Central, 9; a Girona, 21; a Lleida, 5; al Penedès, 2; i a les Terres de l’Ebre, 14.

Malgrat que ara s'ha impulsat un pla que contempla la rehabilitació de 70 espais, a Catalunya hi ha documentats 2.000 espais naturals on es practicava l'extracció de minerals i que ara estan abandonats. Així consta en un cens que la Generalitat va crear l'any 2000. D'aquest registre inicial, Acció Climàtica en va detectar 850 que requereixen una actuació més immediata.