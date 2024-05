Els 5 pobles més bonics de Catalunya segons la IA: un és de l'Alt Empordà

Quan es tracta de qualificar la bellesa dels municipis, és impossible ser objectius. L'encant d'un poble es pot entendre des d'una perspectiva arquitectònica, històrica, cultural o, fins i tot, sentimental. Per això, aventurar-se a decidir quins són els pobles més bonics de Catalunya és una cosa, si més no, controvertida.

Si bé hi ha diferents iniciatives que puntuen les localitats per trobar el "poble més bonic" d'un lloc, aquestes sempre estan subjectes a crítiques. Per exemple, el National Geographic va declarar el mes de març passat que el poble més bonic de Catalunya era Siurana, d'acord amb criteris de patrimoni, llocs d'interès i relació amb el turisme.

Per intentar objectivar el màxim el rànquing dels pobles més bonics de Catalunya, ens hem proposat de preguntar a la intel·ligència artificial —concretament al Chat GPT—, segons el seu criteri, quins són els cinc pobles més bonics de Catalunya. Aquestes han estat les respostes i els arguments:

Besalú "Besalú va emergir com una joia medieval a la comarca de la Garrotxa", explica la IA. En aquest sentit, el model elogia el pont romànic, les muralles ben conservades i el seu ambient històric únic. "Amb carrers empedrats que conviden a l'exploració, Besalú transporta els visitants a èpoques passades", oferint una experiència autèntica de la Catalunya medieval, afegeix.

Besalú / Arxiu

Tossa de Mar Chat GPT valora Tossa de Mar com un dels cinc pobles amb més encants de Catalunya. És una altra localitat costanera bonica perquè "combina a la perfecció platges d'aigües cristal·lines amb un nucli antic medieval", a criteris de la IA. Ressalta la majestuositat del seu castell al capdamunt del turó i la serenitat dels seus carrers estrets, "creant una atmosfera màgica que captiva els que el visiten".

Tossa de Mar. / Arxiu

Cadaqués Cadaqués és, segons el model de llenguatge d'IA, un dels cinc pobles més bonics de Catalunya. Es tracta d´un poble pesquer a la Costa Brava conegut per la seva arquitectura blanca i les seves influències artístiques, especialment les relacionades amb Salvador Dalí. Chat GPT destaca "la bellesa dels seus carrers empedrats i el seu encantador port, cosa que el converteix en una destinació imperdible per als amants de la pintoresca costa mediterrània".

Cadaqués. / Santi Coll

Rupit Rupit (Barcelona), un poble de muntanya a la comarca d'Osona, s'alça al quart lloc del rànquing. La IA valora la bellesa de les cases de pedra i els carrers empedrats, així com les impressionants vistes panoràmiques que ofereix des del seu castell al capdamunt del penya-segat. "Rupit és un recés de tranquil·litat al mig de la naturalesa catalana", sentencia.

Rupit. / CC0

Siurana Finalment, Siurana (Tarragona) va tancar el top 5 dels pobles més bells de Catalunya segons la IA. Situat a les muntanyes del Priorat, "Siurana impressiona amb la seva ubicació privilegiada dalt d'un penya-segat", cosa que li permet gaudir de vistes impressionants de l'embassament i el paisatge circumdant. Els seus carrers estrets i la seva església romànica afegeixen un toc d'"encant medieval a aquest poble muntanyós", defineix Chat GPT.

Siurana. / CC0

Paràmetres utilitzats

Per entendre millor quins són els paràmetres que analitza el llenguatge d'intel·ligència artificial per classificar els pobles d'acord amb la seva bellesa, se li ha preguntat al mateix sistema quins criteris ha seguit per donar aquesta llista. Aquí hi ha alguns criteris generals que podrien haver influït en l'elecció, segons Chat GPT:

Atractiu visual: Ha avaluat l'estètica general del poble, incloent-hi l'arquitectura, l'entorn natural, les vistes panoràmiques i la conservació històrica.

Ha avaluat l'estètica general del poble, incloent-hi l'arquitectura, l'entorn natural, les vistes panoràmiques i la conservació històrica. Història i patrimoni: S'ha considerat la importància històrica del poble, la preservació del patrimoni cultural i l'autenticitat de les seves característiques arquitectòniques.

S'ha considerat la importància històrica del poble, la preservació del patrimoni cultural i l'autenticitat de les seves característiques arquitectòniques. Característiques úniques: Ha tingut en consideració elements distintius que fan que el poble es destaqui, com ara la seva ubicació geogràfica, esdeveniments culturals, influències artístiques o tradicions locals.

Ha tingut en consideració elements distintius que fan que el poble es destaqui, com ara la seva ubicació geogràfica, esdeveniments culturals, influències artístiques o tradicions locals. Atractiu turístic: Ha tingut en compte la popularitat del poble com a destinació turística i la satisfacció general dels visitants quant a la seva bellesa i encant.

Ha tingut en compte la popularitat del poble com a destinació turística i la satisfacció general dels visitants quant a la seva bellesa i encant. Opinions d'experts: S'han recollit les opinions i les avaluacions d'experts en turisme, arquitectura o història, així com la presència de premis o reconeixements relacionats amb la bellesa del poble.

Cal recordar que la IA funciona a partir d'algoritmes i, per tant, les seves respostes són "mecàniques". I la bellesa és quelcom subjectiu; per a gustos, colors. Tots els pobles tenen el seu encant.