Fa uns mesos vam preguntar a la Intel·ligència Artificial quina era la localitat més lletja de Catalunya i no va dubtar a donar una resposta contundent que va decebre molts: es tracta del segon municipi més poblat de la província de Barcelona i de la comunitat autònoma.

Sí. Segur que molts ho esteu pensant i no us equivoqueu: l'Hospitalet de Llobregat és, segons Xat GPT, el poble més antiestètic de Catalunya.

Aquests són els 5 municipis més lletjos

Aquesta vegada hem volgut anar una mica més enllà i hem demanat al llenguatge d'intel·ligència artificial que s'aventuri a declarar els cinc pobles més lletjos de Catalunya. Li hem dit també que ens justifiqui la resposta.

Santa Coloma de Gramenet La IA identifica Santa Coloma de Gramenet com un dels pobles més lletjos de Catalunya. Conegut per la seva densitat urbana i el seu caràcter predominantment industrial, aquest municipi de la perifèria de Barcelona "manca" de l'encant arquitectònic i paisatgístic que caracteritza altres pobles de la regió.

Cornellà de Llobregat En segon lloc, Cornellà de Llobregat es posiciona, pel que sembla de la IA, com un altre poble que no arriba als estàndards convencionals de bellesa. "Amb una important presència industrial i una estructura urbana orientada principalment cap a la funcionalitat", declara, aquest municipi pot no oferir el mateix atractiu visual que alguns dels veïns més pintorescos.

Prat de Llobregat El tercer lloc és el Prat de Llobregat, "un municipi marcat per la seva proximitat a l'aeroport de Barcelona i el seu caràcter predominantment urbà", defineix. Tot i que vital en termes d'infraestructura, el Prat pot "mancar de l'encant històric i paisatgístic".

L'Hospitalet de Llobregat En quart lloc, l'Hospitalet de Llobregat va ser assenyalat per la IA com un altre poble que no s'ajusta als estàndards convencionals de bellesa. Aquest va ser el poble més lleig de Catalunya segons Xat GPT al juny, quan se li va preguntar per primera vegada, i repeteix de nou ara. Tot i la seva importància com a centre econòmic i comercial, l'Hospitalet apareix en aquest 'top 5'.

Terrassa Terrassa tanca la llista dels cinc pobles menys estètics de Catalunya segons la IA. Coneguda per la seva història industrial i el seu caràcter predominantment urbà, aquesta ciutat entra dins de les cinc menys boniques de Catalunya per a Xat GPT.

Paràmetres

Per entendre millor quins són els paràmetres que analitza el llenguatge d'intel·ligència artificial per classificar els pobles d'acord amb la seva poca bellesa, se li ha preguntat al mateix sistema quins criteris ha seguit per donar aquesta llista.

Aquí hi ha alguns criteris generals que podrien haver influït en l'elecció, segons Xat GPT: