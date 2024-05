Mascort reconeix que a la Muga "hi falta aigua" i l'ACA aposta per assegurar-hi 138 litres

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha reconegut que el que preocupa és la Muga on "hi falta aigua", ha fet aquesta declaració a l'embassament de Susqueda on s'han obert les comportes per recupera el cabal ambiental del Ter de 2.000 litres per segon.

Sobre la Muga el conseller ha afegit que el problema "és encara preocupant". Mascort ha reconegut que el que fa falta allà és que plogui, el problema és que es tracta d’una conca petita i que si no precipita just "on toca" es fa complicat. En aquest sentit, aquesta zona continua en emergència, però l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) hi aportarà un cabal continu de 135 litres per segon, això sí, deixarà de rebre hidropuntes.

Pel que fa al riu Ter, l'objectiu és mantenir-lo tal i com està actualment després de la crescuda que ha tingut amb les pluges que han anat caient les darreres setmanes. De fet, la calor que es pronostica pels propers dies faria baixar de nou el cabal, per això, el Departament s'ha avançat i ha obert la comporta de l'embassament. Aquesta mesura es contemplava en el moment que es passés d'emergència a excepcionalitat, prevista per a la setmana que ve, però Acció Climàtica ho ha avançat.

Justifica que s’omplin les piscines

Una de les conseqüències del pas d’emergència a excepcionalitat és que es podran omplir les piscines en complexes turístics i la indústria disposarà de més aigua per la seva activitat. En aquest sentit, Mascort ha defensat que sigui així, perquè "no es pot aplicar el decret de sequera de manera desagregada".

"Avui és important que ens fixem en que passem a 2.000 litres per segon, però cal tenir en compte que tots els sectors es beneficien del pas d'emergència a excepcionalitat", ha assenyalat el conseller.

Fi a les hidropuntes

Des de començaments de febrer, el Govern ha aplicat els cabals d’emergència a la Muga i al Ter amb l’objectiu de preservar més aigua als embassaments d’aquests sistemes i reduir en prop del 40% els desembassaments. Inicialment, el cabal d’emergència al Ter estava acordat en 600 l/s, però, finalment, només es va arribar als 1.000 l/s. "Mai hem baixat a 600 i això és important", ha destacat Mascort.

Durant el temps que ha durat aquest escenari, s’han fixat uns increments de cabal controlats -les anomenades hidropuntes- per al manteniment de la qualitat ambiental del riu i, alhora, garantir l’aigua als embassaments.