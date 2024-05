Pau posa en marxa un pla per millorar la seguretat viària i reduir accidents

L’Ajuntament de Pau està treballant amb el Servei Català del Trànsit (SCT) per tal de millorar la seguretat viària del municipi i reduir el risc d’accidents. Per fer-ho possible, el SCT redactarà un Treball Tècnic de Seguretat Viària, mentre que el consistori de Pau anirà implementant les mesures que assenyali aquest document.

En una primera reunió entre els dos organismes, l’equip de govern de Pau va plantejar al SCT els cinc punts del poble que requereixen una actuació específica i que són els següents: l’entrada i sortida a la gasolinera; el carrer Major, pels problemes de convivència entre vianants i vehicles; l’encreuament entre els carrers Sant Pere, Gregal i plaça Nova; la sortida del nucli urbà pel carrer Sant Pere, i la sortida del mas Ferran cap a Vilajuïga, per la carretera Gi-610.

Durant el darrer ple, el 15 d’abril passat, i a proposta de l’equip de govern, van aprovar per unanimitat un conveni amb el SCT, que serveix com a marc de treball i que podeu consultar aquí. L’Ajuntament insta els veïns del municipi que —si coneixen algun altre punt crític, més enllà dels cinc indicats anteriorment— ho comuniquin a l’Ajuntament per poder-lo incloure a la llista.