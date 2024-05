Detingut per foradar una vidriera, entrar en un bar i robar diners de màquines escurabutxaques a Figueres

Els Mossos d'Esquadra ha detingut a Figueres un home de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en un bar del centre de la ciutat. També se l'acusa de vulnerar cinc ordres de no apropament a la zona centre del municipi.

Els fets es remunten al 9 de maig, quan poc després de les 11 de la nit es va activar l'alarma en un bar. Els autors haurien accedit a l’interior foradant la vidriera exterior i una vegada a l’interior de l’establiment van forçar les màquines escurabutxaques.

Amb les imatges captades amb les càmeres de seguretat, la col·laboració ciutadana i les indagacions fetes, la unitat d’investigació de Figueres, van poder identificar a l’home que hi havia accedit a l’interior mentre un segon vigilava des de l’exterior.

D'aquesta manera, la policia van detenir l’home el dia 15 de maig pel robatori i, com dèiem, per vulnerar cinc ordres dictades judicialment, emeses per dos jutjats diferents de no apropament a la zona centre de Figueres.

Els mossos no donen la investigació per finalitzada i no es descarten més detencions. El detingut, amb antecedents, va passar l’endemà a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.